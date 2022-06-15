Disk İç Anadolu Bölge Temsilcisi Tayfun Görgün: "Bugün İşçi Sınıfı İçin Bir Kez Daha 'Artık Yeter' Deme Zamanıdır"

DİSK üyeleri, Ulus Atatürk Anıtı önünde toplanarak 15-16 Haziran Büyük İşçi Direnişi'nin 52. yıl dönümünü kutladı. DİSK İç Anadolu Bölge Temsilcisi Tayfun Görgün, "15-16 Haziran 1970'te işçi sınıfı masaya vurup 'artık yeter' demişti. Bugün işçi sınıfı için bir kez daha 'artık yeter' deme zamanıdır. Taleplerimizi omuz omuza yükseltme günüdür" dedi.

DİSK üyeleri, 15-16 Haziran Büyük İşçi Direnişi'nin 52. yılı nedeniyle Ulus Atatürk Anıtı önünde toplandı. İşçiler, "Patronlara değil emekçiye bütçe", "İnadına sendika inadına DİSK", "Direne direne kazanacağız" sloganları attı. DİSK İç Anadolu Bölge Temsilcisi Tayfun Görgün, "İnsanca yaşamak için taleplerimizi omuz omuza, tek yumruk yükseltmemiz gerekiyor" diyerek işçilerin taleplerini şöyle sıraladı:

"-Hayat pahalılığı karşısında işçi sınıfının yaşadığı gelir kaybını telafi etmesinin en önemli yolu, sendika ve grev hakkıdır. Bu hakların kullanımın önündeki tüm yasal ve fiili engeller derhal kaldırılmalıdır.

-Başta asgari ücret olmak üzere tüm ücretler ve emekli maaşları artırılmalıdır.

-Elektrik, su, doğalgaz ve internet faturalarına yapılan zamlar geri alınmalı, temel tüketim mal ve hizmetleri vergi ve kesintiden muaf tutulmalıdır. Tüm fiyatları doğrudan etkileyen akaryakıt üzerindeki vergi yükü düşürülmelidir.

-Enflasyon karşısında eriyen ücretler üzerindeki vergi yükü azaltılmalıdır. Kar ve faiz gelirlerinin vergilendirildiği, çok kazananın çok vergi verdiği adil bir vergi politikası benimsenmelidir.

-Yoksulluğu yenmek için güvenceli istihdam şarttır! Bugün başta belediyeler olmak üzere birçok iş kolunda çeşitli isimler altında devam eden tüm güvencesiz istihdam biçimlerine son verilmelidir. Kadrolu, güvenceli bir iş herkesin hakkıdır, belediye şirket işçilerine kadro verilmelidir."

"BİR KEZ DAHA 'ARTIK YETER' DEME ZAMANIDIR"

Ülkeyi yönetenler 'Türkiye büyüyor' diye övünürken, işçinin bu büyümeden pay alamadığını ifade eden Görgün, şöyle konuştu:

"15-16 Haziran 1970'te işçi sınıfı masaya vurup 'Artık yeter!' demişti. Bugün işçi sınıfı için bir kez daha 'artık yeter' deme zamanıdır. Taleplerimizi omuz omuza yükseltme günüdür.

"BUNUN ADI HIRSIZLIKTIR, BUNUN ADI FAKİRDEN ÇALIP ZENGİNE VERMEKTİR"

"Milli gelir içinde emeğin payı son iki yılda yüzde 39'dan yüzde 31'e düştü. Sermayenin payı ise yüzde 42'den yüzde 48'e çıktı. Dar gelirliler kaybetti, ücretliler kaybetti, on milyonlarca insanımız kaybetti, bir avuç sermayedar kazandı. Yılın ilk 6 ayında resmi enflasyon yüzde 21'den 73'e tırmandı. Dar gelirlinin, asgari ücretlinin gıda enflasyonu yüzde 130'a yaklaştı. Yüksek enflasyon nedeniyle yılın ilk 5 ayında asgari ücretlinin 5 bin lirası eridi gitti. Ülkeyi yönetenler ise bu geçim sorunlarına çare üretmek yerine, rakamlarla mücadele ediyor. Hiç kimsenin inanmadığı bir enflasyon rakamı açıklayarak bizleri daha düşük ücretlere mahküm etmek istiyorlar. Enflasyonu olduğundan düşük göstererek emeğimizi daha da ucuzlatmak istiyorlar. Bunun adı hırsızlıktır! Fakirden çalıp, zengine vermektir."

Türkiye'nin işçi hakları açısından en kötü 10 ülke arasında olduğuna dikkat çeken Görgün, iktidarın uluslararası sermayeye "Bu ülkede emek ucuz" diye seslendiğini ifade etti. Görgün, şöyle devam etti:

"1970'TE AYAĞA KALKAN İŞÇİ SINIFINDAN DERSLER ALMAMIZ GEREKİYOR"

"52 yıl sonra bugün de işçi sınıfının örgütlenmesinin, sendikalı olmasının, DİSK'li olmasının ve başta grev hakkı, toplu iş sözleşmesi hakkı olmak üzere sendikal haklarını kullanmasının önündeki engeller giderek büyüyor. Sendikal barajlarla, yetki hileleri ile işçilerin sendikal haklarını kullanması engelleniyor. Sendikalı işçiler işten çıkarılıyor, işverenlerin her türlü hukuksuzluğuna göz yumuluyor. Uluslararası Sendikalar Konfederasyonu'nun Küresel Hak Endeksi'ne göre Türkiye işçi hakları açısından en kötü 10 ülke arasında sayılıyor. Ülkeyi yönetenler grev yasaklamakla övünüyor. Uluslararası sermayeye 'bu ülkede işçi hakkı yok, bu ülkede emek ucuz' diye sesleniyor. Emeğimizi uluslararası piyasalarda haraç mezat tezgaha çıkarıyor. Ancak bu böyle gitmez! Haklarımızı, yaşamlarımızı ve memleketimizi nasıl savunacağımızı tarihimizden biliyoruz. Bundan 51 yıl önce, 15-16 Haziran 1970'te ayağa kalkan işçi sınıfından dersler almamız gerekiyor."