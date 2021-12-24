DİSKİ araç filosunu güçlendiriyor - Son Dakika

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ) Genel Müdürlüğü, vatandaşlara sağlıklı içme suyu ve verimli alt yapı hizmeti sunmak amacıyla araç filosunu güçlendiriyor.

DİSKİ Genel Müdürlüğü, her geçen gün büyüyen ve gelişen kentin ihtiyaçlarını karşılamak için filosuna yeni araçlar katıyor.

DİSKİ, alt yapı ve içme suyu hizmetlerinde kullanılmak üzere 4 kazıyıcı, yükleyici araç satın aldı.

DİSKİ Genel Müdürü Fırat Tutşi, yeni alınan araçları inceleyerek personelden detaylı bilgi aldı.

Hizmet kalitesini artırmak ve var olan ihtiyaçlara cevap olabilmek için araç alımı gerçekleştirdiklerini kaydeden Tutşi, 2022'de araç alımlarına devam ederek filolarını güçlendireceklerini aktardı.

Araç seçimini kentin fiziki yapısını göz önünde bulundurarak gerçekleştirdiklerini ifade eden Tutşi, "Alt yapı ve içme suyu temininde tamamen kamu yararını gözeterek çalışmalar yürütüyoruz. Araç filomuzu sürekli yenilemek zorundayız. Hangi alt yapı çalışması yapacak olunursa olunsun ilk olarak bir projeye ve beraberinde alt yapı malzemelerine ihtiyaç duyulur. Doğru araç seçiminin alt yapılarda kullanımı önemli tasarruf sağlamaktadır."