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DİTAB, otellerin durumunun yerinde inceledi - Son Dakika

DİTAB, otellerin durumunun yerinde inceledi

12.07.2021 09:34
DİTAB, otellerin durumunun yerinde inceledi, System.String[]

Kısa adı DİTAB olan Didim Turizm Altyapı Hizmet Birliği Başkanı Sevinç Karataş yaz sezonunun açılmasıyla birlikte ilçedeki otelleri ziyaret etti.

Kısa adı DİTAB olan Didim Turizm Altyapı Hizmet Birliği Başkanı Sevinç Karataş yaz sezonunun açılmasıyla birlikte ilçedeki otelleri ziyaret etti. Karataş ziyaretlerde sezonla ilgili bilgiler aldıklarını kaydederek, el değiştiren otellerinde iletişim bilgilerinin güncellendiğini dile getirdi.

Temmuz ayı itibariyle ülke genelinde normalleşme adımları başlarken turizm bölgelerinde ise hareketlilik tavan yaptı. Aydın'ın turistik ilçesi Didim'de de oteller faaliyetlerine başlarken, sezonun başlamasıyla birlikte DİTAB Başkanı Sevinç Karataş, birlik personeliyle birlikte otellere ziyaretler gerçekleştirdi.

Ziyaretle ilgili açıklama yapan Karataş "İlçemizde turizm sezonu başladı. Bu noktada Akbük'ten başlayarak ilçedeki tüm otelleri ziyarete başladık. Akbük bölgesi bitti, Altınkum'daki otelleri gezdik. Birlik olarak ilçedeki turistik tesislerin iletişim bilgileri bizde kayıtlı ama süreç içerisinde el değiştiren ve yıkılan oteller oldu. Bunları verilerinin güncellenmesi noktasında çalışmalar başlattık. Yıkılan otelleri tespit ettik; el değiştiren otelleri yerinde ziyaret ederek hem sezonla ilgili bilgiler aldık hem de iletişim bilgilerini güncelledik. Bunu yanı sıra pandeminin etkisi ele alındı. Ayrıca her tesisteki yatak sayısı gibi verileri alarak bunları güncelledik ve ilerleyen zamanlarda bunları çalışmalarını yapacağız" dedi. - AYDIN

DİTAB, otellerin durumunun yerinde inceledi
DİTAB, otellerin durumunun yerinde inceledi
DİTAB, otellerin durumunun yerinde inceledi

Karataş, Turizm, Aydın, Didim, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel DİTAB, otellerin durumunun yerinde inceledi - Son Dakika


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