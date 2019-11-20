Son Dakika Haberleri: "Diyabet bulaşıcı değildir"
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"Diyabet bulaşıcı değildir"

6 saat önce

BAĞCILAR Belediyesi tarafından 14 Kasım Dünya Diyabet Günü sebebiyle düzenlenen seminerde velilere diyabet, belirtileri ve korunma yolları konusunda bilgilendirildi.

BAĞCILAR Belediyesi tarafından 14 Kasım Dünya Diyabet Günü sebebiyle düzenlenen seminerde velilere diyabet, belirtileri ve korunma yolları konusunda bilgilendirildi.Çocuklarda görülen tip 1 diyabetine dikkat çeken Diyetisyen Sümeyye Aymaz, "Diyabet kesinlikle bulaşıcı değil. Çevrenizde tip 1 diyabetli arkadaşınız varsa ona yardımcı olun. Çocuğunuzun diyabetli arkadaşı varsa ondan uzak tutmayın. Onlara hasta değil diyabetli olarak hitap edin" dedi.

Diyabet farkındalığını arttırmak amacıyla 14 Kasım Dünya Diyabet Günü dolayısıyla Bağcılar Belediyesi ile Bağcılar İlçe Sağlık Müdürlüğü iş birliğiyle bir seminer düzenledi. Fatih İlkokulu'nda gerçekleşen ve İlçe Sağlık Müdürlüğü'nde görevli Diyetisyen Sümeyye Aymaz'ın sunum yaptığı programa veliler katıldı. Aymaz, diyabet, şekerin vücuttaki rolü ve insülinin etkisi, diyabet tipleri, diyabetin belirtileri, risk grupları, beslenme, egzersiz, diyabetin tanısı, diyabetin ortaya çıkarttığı sağlık sorunları ve diyabetli hastalarının yaşam kalitesi gibi konularda önemli bilgiler verdi.

TÜRKİYE'DE 7 MİLYON'DAN FAZLA DİYABETLİ BULUNUYOR

2015 yılı Sağlık Bakanlığı verilerine göre Türkiye'de 7 milyon 112 bin diyabetli olduğunu belirten Aymaz, "Bu sayının 6 milyon 95 bin 579'u Tip 2 diyabetli, 1 milyon 17 bin 43'ü ise Tip 1 diyabetli. Çocuklardaki diyabetin yüzde 95'inden fazlası tip 1 diyabettir. Tip 1 diyabette sorun insülin yapımındaki yetersizliktir. Çocuklarda diyabetin nedenlerine baktığımızda; genetik yatkınlık, bağışıklık sisteminin mikropmuş gibi vücudumuzdaki hücrelerle savaşması, enfeksiyon hastalıkları ve çevresel etmenler karşımıza çıkıyor" dedi.

"ONLARA HASTA OLARAK DEĞİL DİYABETLİ OLARAK HİTAP EDİN"

Çocuklarını diyabetli çocuklardan uzak tutmamaları konusunda aileleri uyaran Aymaz, şunları söyledi: "Diyabet kesinlikle bulaşıcı değil. Çevrenizde Tip 1 diyabetli arkadaşınız varsa; kendisini gizlemeden kan şekeri ölçmesine, insülin iğnesi yapmasına, yaşamını sizlerle dolu dolu yaşamasına yardımcı olun. Çocuğunuzun diyabetli arkadaşı varsa ondan uzak tutmayın. Onlara hasta değil diyabetli olarak hitap edin. Diyabetli çocuklar uygun tedaviyle normal bir yaşam sürebilirler. Yaşıtlarıyla aynı etkinlikleri yapabilirler. Spordan uzak durmak zorunda değiller. Beslenmelerini düzenleyerek bu tarz fiziksel aktivitelere katılabilirler. Diyabetle barışık yaşamak bizim elimizde olan bir durum."


Bağcılar Belediyesi, Bağcılar, Sağlık

Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 04:21 Kaynak: DHA
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