GÜMÜŞHANE - Diyabet hastası arkadaşlarına destek olmak için yağı ve tuzu azaltılmış yemek yediler - Son Dakika
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GÜMÜŞHANE - Diyabet hastası arkadaşlarına destek olmak için yağı ve tuzu azaltılmış yemek yediler

01.04.2022 13:16

Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi öğrencileri, diyabet hastası arkadaşlarına destek olmak için yağı ve tuzu azaltılmış yemek tüketti.

Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi öğrencileri, diyabet hastası arkadaşlarına destek olmak için yağı ve tuzu azaltılmış yemek tüketti.

Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü öğrencileri, sosyal sorumluluk dersi kapsamında diyabet hastası arkadaşları Samet Tekçiftçi için proje hayata geçirdi.

Sosyal sorumluluk projesi için üniversiteye yemek yapan firma yetkilileriyle görüşen öğrenciler, yağı ve tuzu azaltılmış taze fasulye, bulgur pilavı, ezogelin çorbası ve mevsim salatasında oluşan menü hazırlattı.

Öğrenciler, akademisyenlerle birlikte bu yemeklerden yiyerek farkındalık oluşturdular.

Doktor Öğretim Üyesi Neva Doğan, gazetecilere, sosyal sorumluluk projesinin farkındalık yaratmak amacıyla hayata geçirildiği söyledi.

Öğrencilerin projeye yoğun ilgi gösterdiğini ifade eden Doğan, "Arkadaşlarımız duyarlı bir şekilde hem dünyanın hem de Türkiye'nin gündeminde olan, herkesi ilgilendiren, küçük yaşlara kadar düşen hastalığı gündeme taşıyarak bir proje yaptılar. Yemek şirketi bu konuya uygun bir menü hazırladı. Öğrencilerimize, hocalarımıza destekleri için çok teşekkür ediyoruz." dedi.

Doğan, 2040 yılında dünya genelinde 600 milyon insanın bu hastalığa yakalanacağının öngörüldüğüne de dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Diyabet, dijitalleşmenin getirdiği hareketsizlik, paketli gıdaların giderek yaygınlaşması, annelerimizin yaptığı tencere yemeklerinin giderek azalması ve daha çok hazır maddelerin tüketilmesinden kaynaklı giderek artan bir hastalık. Biz de bu nedenle böyle bir proje yapmayı uygun gördük. Sağ olsun öğrenci arkadaşlarımız emek verdiler. Umarım bu konuda bir farkındalık yaratmış oluruz."

Samet Tekçiftçi ise diyabet hastası olduğu için farkındalık oluşturmak istediklerini dile getirerek, "Diyabet hastalarının yağsız, tuzsuz nasıl yemek yediklerini anlamaları için bu projeyi yaptık." diye konuştu.

Öğrencilerden Semih Demirel de "Diyabet farkındalığı için güzel bir yemek yedik. Bence tuz ve yağ oranı olarak gayet güzeldi. Bizim için de farklı bir etkinlik oldu. Böyle bir menü olacağını bildiğim için geldim. Bu farkındalıkta benimde katkımın, emeğimin olmasını istediğim için buradayım." ifadelerini kullandı.

GÜMÜŞHANE - Diyabet hastası arkadaşlarına destek olmak için yağı ve tuzu azaltılmış yemek yediler
GÜMÜŞHANE - Diyabet hastası arkadaşlarına destek olmak için yağı ve tuzu azaltılmış yemek yediler
GÜMÜŞHANE - Diyabet hastası arkadaşlarına destek olmak için yağı ve tuzu azaltılmış yemek yediler
GÜMÜŞHANE - Diyabet hastası arkadaşlarına destek olmak için yağı ve tuzu azaltılmış yemek yediler
GÜMÜŞHANE - Diyabet hastası arkadaşlarına destek olmak için yağı ve tuzu azaltılmış yemek yediler
GÜMÜŞHANE - Diyabet hastası arkadaşlarına destek olmak için yağı ve tuzu azaltılmış yemek yediler
GÜMÜŞHANE - Diyabet hastası arkadaşlarına destek olmak için yağı ve tuzu azaltılmış yemek yediler
GÜMÜŞHANE - Diyabet hastası arkadaşlarına destek olmak için yağı ve tuzu azaltılmış yemek yediler

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel GÜMÜŞHANE - Diyabet hastası arkadaşlarına destek olmak için yağı ve tuzu azaltılmış yemek yediler - Son Dakika


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