'Diyabetle Yaşam' Bornova'da anlatıldı - Son Dakika

14 Kasım Dünya Diyabet Günü'nün 100'üncü yılınedeniyle düzenlenen "Diyabetle Yaşam" konulu seminer Altındağ Atatürk Sivil Toplum Kuruluşları Yerleşkesi'nde yapıldı. Bornova Belediyesi ve Mavi Gölgem Ege Diyabetliler Derneği işbirliğiyle düzenlenen etkinlik Uzman Hemşire Gökşen Polat Topçuoğlu moderatörlüğünde gerçekleştirildi. Seminerde Uzman Diyetisyen Gizem Taşkın, Diyabet Eğitim Hemşiresi Mine Uymaz, Psikolog Rojda Tanrıverdi ve Ege Diyabetliler Derneği Başkanı Gamze Bakkallar 'diyabetle yaşam' konulu sunum gerçekleştirdi. Katılımcılara diyabetle ilgili bilgi aktarılan seminer, 'Fabrika ayarlarına geri dön', 'Diyabette Aşılama', 'Diyabetli Bireyin Psikolojisi' ve 'Nereden Nereye' başlıklı 4 oturumda tamamlandı.

Sağlıklı bir yaşam sürmenin yolları

Diyabet ve tedavisi ile ilgili bilgi verilen seminerde katılımcılara, hastalığa rağmen sağlıklı bir yaşam sürmenin altın kuralları anlatıldı. Diyabet hastalığının geri dönüşü olmayan bir rahatsızlık olduğuna dikkat çeken panelistler, düzenli ve dikkatli beslenmenin, günlük aktivite ve egzersiz yapmanın ve doktor tarafından verilen tedaviye uyulması ile diyabetle sağlıklı bir şekilde yaşam sürdürebileceklerini söyledi.

İnsülinin bulunuşunun 100'üncü yılı

14 Kasım Dünya Diyabet Günü'nün 100. Yılını kutladıklarını belirten Ege Diyabetliler Derneği Başkanı Bakkallar, "Diyabet hastalığının tedavisinde kullanılan insülinin bulunuşunun 100'üncü yılını kutluyoruz. Diyabet hastalığı hakkında farkındalık oluşturmak amacıyla kurulan derneğimize destekleri ve katkılarından dolayı Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ'a teşekkür ediyorum" dedi.

Başkan İduğ: "Toplumu bilinçlendirmeliyiz"

Diyabetin tüm dünyada oldukça yaygın olarak rastlanan bir hastalık olduğuna dikkat Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, "Buna rağmen ülkemizde yeterli bilinç oluşturulabilmiş değil. Bu nedenle toplumu bilinçlendirmek, diyabet hastalığı hakkında bilgilendirmek zorundayız" diye konuştu.