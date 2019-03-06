Son Dakika Haberleri: Diyadin İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne Yeni Bina

Diyadin İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne Yeni Bina

1 saat önce

Ağrı'nın Diyadin İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün yeni hizmet binası törenle hizmete açıldı.

Diyadin İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne Yeni Bina, System.String[]
Ağrı'nın Diyadin İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün yeni hizmet binası törenle hizmete açıldı.

Diyadin İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün yeni hizmet binasının açılış törenine Diyadin Kaymakamı Olgun Öner, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, İlçe Milli Eğitim Müdürü Atilla Aslan, ilçe protokolü, okul müdürleri, öğretmen ve çok sayıda vatandaş katıldı. Hizmet binasının açılış kurdelesini Diyadin Kaymakamı Olgun Öner ve İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin birlikte kesti. Katılımcılar açılışın ardından hizmet binasını gezdi. - AĞRI

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 08:59 Kaynak: İHA

Ağrı, Diyadin, Güncel
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