İstanbul'da kar yağışı nedeniyle hastaneye gidemeyen vatandaşın yardımına Esenyurt Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri koştu.
Çınar Mahallesi'nde oturan Mustafa Karakoç, yoğun kar yağışı nedeniyle hastaneye gitmekte zorlanınca Esenyurt Belediyesi'nden yardım talebinde bulundu. Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri, Karakoç'un evine giderek ilk muayenesini yaptı. Ardından sedyeye konulan Karakoç, ambulansa hastaneye götürüldü. - İSTANBUL
Kaynak: İHA
Son Dakika › Güncel › Diyaliz hastasının yardımına Esenyurt Belediyesi koştu - Son Dakika