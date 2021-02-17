Diyaliz hastasının yardımına Esenyurt Belediyesi koştu - Son Dakika

Çınar Mahallesi'nde oturan Mustafa Karakoç , yoğun kar yağışı nedeniyle hastaneye gitmekte zorlanınca Esenyurt Belediyesi'nden yardım talebinde bulundu. Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri, Karakoç'un evine giderek ilk muayenesini yaptı. Ardından sedyeye konulan Karakoç, ambulansa hastaneye götürüldü. - İSTANBUL

İstanbul 'da kar yağışı nedeniyle hastaneye gidemeyen vatandaşın yardımına Esenyurt Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri koştu.

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