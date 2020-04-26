Diyanet, akıllı telefonlar için geliştirdiği

Diyanet İşleri Başkanlığı, vatandaşlar tarafından en çok sorulan dini sorular ve cevapları ile dini bilgilerin yer aldığı, akıllı telefonlar için hazırlanan "Fetva" uygulamasını hizmete sundu.

Başkanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Diyanet İşleri Başkanlığı Bilgi Yönetimi ve İletişim Daire Başkanlığınca geliştirilen, Din İşleri Yüksek Kurulu tarafından güncel meselelere dair sıkça sorulan sorulara ve cevaplarına erişilebilecek uygulama, mobil cihazlar üzerinden erişime açıldı.

iOS ve Android işletim sistemleri için ilk versiyonu yayınlanan "Fetva" uygulamasında inanç, dua ve zikir, temizlik, namaz, oruç, zekat ve sadaka, hac ve umre, kurban, adak ve yemin, aile hayatı, ticari hayat, vakıf, miras ve vasiyet, sosyal hayat, yiyecek ve içecekler, tıp ve sağlık, kadınlara özel, bidat ve hurafeler başlıklarında binden fazla soru ve cevapları yer alıyor.