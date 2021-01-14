Diyanet Başkanlığı ve Yeşilay arasında 'Bağımlılıkla mücadele' protokolü - Son Dakika

Diyanet Başkanlığı ve Yeşilay arasında 'Bağımlılıkla mücadele' protokolü

14.01.2021 13:21

Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Yeşilay Cemiyeti arasında Türkiye Bağımlılıkla Mücadele (TBM) protokolü imzalandı.

Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Yeşilay Cemiyeti arasında Türkiye Bağımlılıkla Mücadele (TBM) protokolü imzalandı. Protokolle Din görevlileri, Yeşilay'ın önleme faaliyetlerinden biri olan bağımlılıkla mücadeleye dahil olacak, manevi danışmanlık ve rehberlik programında bağımlılıklarla ilgili eğitimler verecek. Programda konuşan Diyanet İşler Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, "Kadına şiddet gösterenlerin yüzde 70'i alkol aldıktan sonra işledikleri ortaya çıkıyor. Trafik kazalarının yine yüzde 70 kadarı alkol aldıktan sonra oluyor" dedi.

Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Yeşilay Cemiyeti arasında bağımlılıkla mücadele protokolü imzalandı. İstanbul Yeşilay Merkezi'nde imzalanan protokole Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş ve Yeşilay Genel Başkanı Prof. Dr. Mücahit Öztürk'ün yanı sıra çok sayıda davetli katıldı. Protokol kapsamında Diyanet personeli Yeşilay'ın önleme faaliyetlerinden biri olan Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Programı'na (TBM) dahil olacak. Din görevlileri aynı zamanda manevi danışmanlık ve rehberlik programında bağımlılıklarla ilgili eğitimler verecek ve iki kurum arasındaki deneyim paylaşımı sayesinde toplumun bağımlılıklara karşı bilinçlendirilmesi hedeflenecek.

Yeşilay olarak 5 farklı bağımlılık türüyle mücadele ettiklerini ve bu mücadeleyi farklı kurumlarla iş birliği yaparak güçlendirmeyi çok önemsediklerini belirten Yeşilay Genel Başkanı Prof. Dr. Mücahit Öztürk, "Ülkemizi korumak ve ülkemizi bu alanda geliştirmek zorundayız. Eğer bu mücadeleyi sadece bir alanla kısıtlarsak, biliyoruz ki dış etkenlerden ve dış faktörlerden çok olumsuz etkileneceğiz. Bugün bilimin ve Dünya Sağlık Örgütü'nün bağımlılık olarak tanımladığı, hastalık olarak tanımladığı 5 alanda yani alkol, uyuşturucu madde, tütün, teknoloji ve kumar alanında önleyici mücadelesini yapan ve son 5-6 yıldır da psikososyal destek sağlayan bir sivil toplum kuruluşuyuz. Diğer sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte hareket etmek istiyoruz. Onlarla hareket ettiğimizde çok daha başarılı oluyoruz. Bu anlamda Diyanet İşleri Başkanlığımızı da yanımızda görmek, o ekipten de faydalanmak, şehirlerde köylerde birlikte hareket etmek ve bu mücadeleyi ortak hareket etmek gibi bir hedefimiz var. Bu hedefimize destek olacak, daha fazla insanımıza ulaşmamızı ve bağımlılıklarla ilgili bilinç düzeyini artırmamızı sağlayacak kurumlarla iş birliği yapmaya büyük önem veriyoruz" dedi.

Daha sonra konuşan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, "Biz inanıyoruz ki, insanların 5 şeyi koruması farz, onlara zarar veren ne varsa haramdır. Bunlardan 1'ncisi din, 2'ncisi akıl, 3'ncüsü mal, 4'ncüsü can, 5'ncisi nesil. Yani insanları dinine ne zarar veriyorsa, o haramdır. Aklına zarar veren her şey haramdır. Malına zarar veren, canına zarar veren ve nesline zarar veren her şey haramdır. Yani diyanet olarak bizim bunu her vesileyle söylememiz gerekiyor. Çünkü yetkili konumda olan insanlar bunları yönetmeli. İnanıyorum ki Yeşilay bunun için kurulmuştur. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın en önemli görevlerinden birisi budur" diye konuştu.

Toplumdaki birçok bireysel olayların sebebinin sarhoş edici maddelerden kaynaklandığını belirten Erbaş, "Zaman zaman hutbelerimizi hazırlarken bile Yeşilay'ın yapmış olduğu mücadelelerden, istatistiki bilgilerinden istifade ediyoruz. Bundan iki hafta önce bağımlılıkla ilgili okutmuş olduğumuz hutbede ben kendim Yeşilay'ın internet sayfasını açtım. Oradan istifade ettim. Gördüm ki, cinayetlerin ne kadarı alkolden? Yani sarhoşluk verici bir maddeyi kullanarak bunun cinayetlere sebebiyet oranları var. Mesela kadına şiddet gösterenlerin yüzde 70'i alkol aldıktan sonra işledikleri ortaya çıkıyor. Trafik kazalarının yine yüzde 70 kadarı alkol aldıktan sonra oluyor. Sigaranın ne büyük bir zarar olduğunu her vesileyle gündeme getiriyoruz. Günde 300 kadar kişinin sigaradan öldüğünü o tanıtım filmlerinde gördüğümüz zaman tüylerimiz diken diken oluyor. İnşallah bunların dinleyenler karşısında bir faydası olur ve bu mücadele tüm bağımlılık yapan o maddelerin tamamen ortadan kalkmasına vesile olur" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından her iki başkan da aralarındaki protokolü imzalayarak hatıra fotoğraf çekti ve Yeşilay Genel Başkanı Öztürk, Başkan Erbaş'a bir hediye verdi.

(Medeni Topaloğlu - Halil Enes Sucu/İHA)

Diyanet Başkanlığı ve Yeşilay arasında 'Bağımlılıkla mücadele' protokolü
Diyanet Başkanlığı ve Yeşilay arasında 'Bağımlılıkla mücadele' protokolü
Diyanet Başkanlığı ve Yeşilay arasında 'Bağımlılıkla mücadele' protokolü
Diyanet Başkanlığı ve Yeşilay arasında 'Bağımlılıkla mücadele' protokolü

Diyanet İşleri Başkanlığı, Ali Erbaş, Yeşilay, Alkol, Genel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Diyanet Başkanlığı ve Yeşilay arasında 'Bağımlılıkla mücadele' protokolü - Son Dakika


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