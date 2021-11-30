Diyanet İşleri Başkanlığı ile Türkiye İzcilik Federasyonu arasında iş birliği protokolü imzalandı - Son Dakika

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Türkiye İzcilik Federasyonumuz ile irtibat halinde ülkemizin bütün illeri ve ilçelerinde gençlerimize yönelik daha güzel hizmetler yapacağız." dedi.

Diyanet İşleri Başkanlığı ile Türkiye İzcilik Federasyonu arasındaki iş birliği protokolünün imza töreni düzenlendi. Başkanlık Konferans Salonu'ndaki törende konuşan Erbaş, İzcilik Federasyonunun faaliyetlerini yakından takip ettiğini belirterek, kurum olarak il ve ilçelerde zaman zaman gençlik faaliyetleri gerçekleştirdiklerini söyledi.

Gençlerin, milli ve manevi yönden desteklenmesine önem verdiklerini vurgulayan Erbaş, "Her vesileyle gençliğimize sahip çıkmaya çalışıyoruz. 2018 yılında Mevlid-i Nebi programının temasını 'Peygamber Efendimiz ve Gençlik' olarak tespit etmiştik. Ülkemizin bütün illeri ile ilçeleri ve yurt dışında yüzlerce program yaparak daha dinamik, milletimize layık gençler yetiştirme noktasında elimizden gelen gayreti gösteriyoruz." diye konuştu.

"Faaliyetleri katlayarak milletimizin hizmetinde olacağız"

Üniversite öğrenci yurtlarında manevi rehberlerin gençlere yönelik hizmetlerini sürdürdüğünü anlatan Erbaş, şunları kaydetti:

"Türkiye İzcilik Federasyonumuz ile irtibat halinde ülkemizin bütün illerinde ve ilçelerinde gençlerimize yönelik daha güzel hizmetler yapacağız. Milli ve manevi duyguların yerleştirilmesinde izcilik faaliyetlerinin çok önemli etkisi ve katkısı var. Onların her ortamda kendilerine olan güveni sağlamaları ve milli manevi duygularına sahip çıkarak yaşayabilmeleri çok önemlidir.

Türkiye İzcilik Federasyonunun büyük bir faaliyet içerisinde olduğunu biliyoruz. İnşallah Diyanet İşleri Başkanlığı olarak Türkiye İzcilik Federasyonuyla güçlerimizi birleştirip gençlerimize yönelik faaliyetleri katlayarak milletimizin hizmetinde olacağız."

"Cami kelimesini gençlerimizin tam manasıyla yaşamasını arzu ediyoruz"

Türkiye İzcilik Federasyonu Başkanı Hasan Dinçer Subaşı, daha önce yapılan pilot uygulamada imamların, cami, cami çevresi ve kendi mahallelerindeki çocuk ile gençlerin sosyal, güzel ahlaklı, vatan millet sevgisiyle yetişmesindeki katkılarını gördüklerini belirtti.

Dünyanın değişik bölgelerinde farklı dinler adına çalışan din görevlilerinin izcilikle uğraştığını ifade eden Subaşı, "Bize göre bazı köy okullarının kapatılmasından sonra oralarda tek eğitmen olarak köyün imamı kaldı. Bu imam arkadaşlarımızın çocuk ve gençlerimizin nasıl yetiştirileceği konusunda eğitilmesi gerekiyor. O köylerde, mahallelerde, bütün camilerde çocuk ve gençlerimizin camiye gelerek aynı zamanda izcilik faaliyetleri yapmaları ve ilerlemelerini arzu ediyoruz. Bu konuda çok başarılı olacağımıza eminiz. Yani cami kelimesini gençlerimizin ve çocuklarımızın tam manasıyla yaşamasını arzu ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Din Hizmetleri Genel Müdürü Bünyamin Albayrak da "Gençliğe Değer Projesi" kapsamında gençlik koordinatörleri vesilesiyle çalışmalar yaptıklarını söyledi. Albayrak, şöyle konuştu:

"Gençlerimizin kötü alışkanlıklardan, yanlışlıklardan, bağımlılıktan ve benzeri kötülüklerden korunması için özellikle milli ve manevi değerlerine bağlı kalmalarını, ahlak ve maneviyat sahibi gençler olarak devletimiz, milletimiz, dinimiz, diyanetimiz için faydalı olmalarını önemsiyoruz. İzcilik Federasyonuyla yürüttüğümüz çalışmalarda ülkemizin her bir şehrinden genç imam arkadaşlarımız vesilesiyle bir eğitim sağladık. Bu imam arkadaşlarımız izci liderleri. Onlar vesilesiyle de gençlerimizin iyi bir şekilde yetişmelerine katkı sağlıyoruz."

Konuşmaların ardından Erbaş, Albayrak ve Subaşı, iş birliği protokolünü imzaladı.