Diyanet İşleri Başkanı Erbaş,"Mevlid Kandili Özel Programı" için KKTC'ye gitti - Son Dakika

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Mevlid Kandili Özel Programı" için beraberindeki heyetle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gitti.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Mevlid Kandili Özel Programı" için beraberindeki heyetle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gitti. Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ı, Ercan Havalimanı'nda Türkiye Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri karşıladı.

Diyanet İşleri Başkanlığınca Mevlid Kandili dolayısıyla Lefkoşa Hala Sultan Camii'nde düzenlenecek "Mevlid Kandili Özel Programı"na katılacak olan Başkan Erbaş, programda bir konuşma yapacak.

Kur'an-ı Kerim tilavetleri, Mevlid-i Şerif'ten bölümler ve Diyanet İşleri Başkanlığı Tasavvuf korosunun seslendirdiği ilahilerin yer alacağı ve Türkiye saati ile yarın saat 19.30'da başlayacak.

Başkan Erbaş'a, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Prof. Dr. İbrahim Hilmi Karslı, Eğitim Hizmetleri Genel Müdürü Kadir Dinç, Din Hizmetleri Genel Müdürü Bünyamin Albayrak ile 1. Hukuk Müşaviri Selami Açan eşlik ediyor. - ANKARA