Diyanet İşleri Başkanı Görmez'den müftülük binasında çıkan yangın paylaşımı - Son Dakika

Diyanet İşleri Başkanı Görmez'den müftülük binasında çıkan yangın paylaşımı

19.01.2021 15:46

Diyanet İşleri Başkanı Görmez'den müftülük binasında çıkan yangın paylaşımı Edirne'de müftülük binası olarak kullanılırken gece saatlerinde çıkan yangınla adeta küle dönen 140 yıllık tarihi binanın acı yüzü soğutma çalışmalarında sona yaklaşıldıkça ortaya çıkıyor.

Diyanet İşleri Başkanı Görmez'den müftülük binasında çıkan yangın paylaşımı

EDİRNE - Edirne'de müftülük binası olarak kullanılırken gece saatlerinde çıkan yangınla adeta küle dönen 140 yıllık tarihi binanın acı yüzü soğutma çalışmalarında sona yaklaşıldıkça ortaya çıkıyor.

Edirne'de 1880 yılında yapılan ve yaklaşık 30 yıl önce müftülük binası olarak kullanılması için Edirne Müftülüğüne devredilen 1. grup korunması gerekli kültür varlığı vasfı bulunan tarihi iki katlı ahşap binada gece saatlerinde yangın meydana geldi. Kısa sürede tüm binayı saran alevler adeta geceyi aydınlattı. Devasa boyuttaki alevlere müdahale eden itfaiye ekipleri, yaklaşık 2 saat süren çalışma sonucu alevleri kontrol altına alabildi. Ekiplerin soğutma çalışmaları ise 10 saattir sürüyor.

Yasal işlem başlatılacak

Yangın mahalline gelen Edirne Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Karabacak, Edirne Cumhuriyet Savcısı Yavuz Arnak ve Edirne Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürü Yusuf Şamiloğlu incelemelerde bulundu. Yangınla ilgili yasal işlem başlatılacağı öğrenildi.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş paylaşım yaptı

Yangınla ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yapan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, can kaybının olmadığına dikkat çekti. Erbaş paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Edirne Müftülüğümüzde çıkan yangın hepimizi derinden üzmüştür. Ana binamızın kullanılmaz hale geldiği yangında çok şükür ki can kaybı olmamıştır. Personelimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Cenabıhak her türlü afet ve musibetten milletimizi ve insanlığı muhafaza eylesin."

Tarihi bina küle döndü

Edirne İl Müftüsü Alettin Bozkurt, tamamen yanarak kullanılamaz hale gelen binada bilgisayar, masa ve kütüphane bulunduğunu belirterek, "Müftülüğümüzün ana binası tamamen yanmış bulunmaktadır. Hepimize çok geçmiş olsun" açıklamasında bulundu.

Diyanet İşleri Başkanı Görmez'den müftülük binasında çıkan yangın paylaşımı
Diyanet İşleri Başkanı Görmez'den müftülük binasında çıkan yangın paylaşımı
Diyanet İşleri Başkanı Görmez'den müftülük binasında çıkan yangın paylaşımı
Diyanet İşleri Başkanı Görmez'den müftülük binasında çıkan yangın paylaşımı

Diyanet İşleri Başkanlığı, Edirne, Yangın, Asker, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Diyanet İşleri Başkanı Görmez'den müftülük binasında çıkan yangın paylaşımı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

FETÖ firarisi Hakan Şükür'ün babası, örgüte yardım suçundan hapis cezası aldı Çin hükümetinin koronavirüs salgınıyla ilgili yalanları bu belgeselde gün yüzüne çıkıyor Rusya lideri Putin, dondurucu soğukta buz gibi suya girdi Köpeğini 'fazla ekmek yiyor' diye öldürdü, bin 33 lira ceza kesildi Roma Zeki Çelik transferinde ısrarcı! İkinci teklifleri bile hazır 12 yaşında hamile kalan kız çocuğu doğum yaptı! Bebeğin babası ise 15 yaşında Parkta dehşete düşüren olay! Sahibinin elinden kaçan köpek koruma altındaki geyiği öldürdü Selçuk Özdağ'a saldırı anına ilişkin görüntülerin ardından şüphelilerin ifadeleri de ortaya çıktı
Gram altın tekrar 500 TL olur mu? Ünlü analist İslam Memiş son gelişmeleri değerlendirdi Gram altın tekrar 500 TL olur mu? Ünlü analist İslam Memiş son gelişmeleri değerlendirdi         
16:21
Son Dakika! Mesud Barzani ve oğlu ile görüşen Hulusi Akar'dan kritik mesaj: Bütün mücadelemiz terör örgütüne karşı Son Dakika! Mesud Barzani ve oğlu ile görüşen Hulusi Akar'dan kritik mesaj: Bütün mücadelemiz terör örgütüne karşı         
16:10
Oyuncu Tuba Büyüküstün, Sefirin Kızı dizisine dahil oldu Oyuncu Tuba Büyüküstün, Sefirin Kızı dizisine dahil oldu         
16:02
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya benzeyen vatandaş sosyal medyada gündem oldu! Espriler havada uçuşuyor Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya benzeyen vatandaş sosyal medyada gündem oldu! Espriler havada uçuşuyor         
15:46
Kızının regl olduğunu duyurduğu için tepki çeken Ceyda Düvenci, eleştirilerin ardından geri adım atmadı Kızının regl olduğunu duyurduğu için tepki çeken Ceyda Düvenci, eleştirilerin ardından geri adım atmadı         
15:39
Oğlunu uyuşturucu bağımlılığından kurtarmak için kendi elleriyle cezaevine gönderdi Oğlunu uyuşturucu bağımlılığından kurtarmak için kendi elleriyle cezaevine gönderdi         
15:13
Türkiye'de yaygın olan iki marketin fiyatlarında yüzde 100'e varan fark bulunuyor Türkiye'de yaygın olan iki marketin fiyatlarında yüzde 100'e varan fark bulunuyor         
15:04
Son dakika! Rusya'dan Sputnik V'nin ardından yüzde 100 etkinlikte ikinci bir koronavirüs aşısı daha: EpiVakKorona Son dakika! Rusya'dan Sputnik V'nin ardından yüzde 100 etkinlikte ikinci bir koronavirüs aşısı daha: EpiVakKorona         
14:23
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan reformlarla ilgili müjdeyi verdi: Kamuoyuna sunma aşamasına gelmiştir Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan reformlarla ilgili müjdeyi verdi: Kamuoyuna sunma aşamasına gelmiştir         
14:00
Kızları için yaptıkları kardan adam gece vakti çalındı Kızları için yaptıkları kardan adam gece vakti çalındı         
13:53
Arkasından gelip 3 el ateş etti! Güpegündüz infaz anı kamerada Arkasından gelip 3 el ateş etti! Güpegündüz infaz anı kamerada         
13:09
Bitlis'te kar yağışı kenti esir aldı! 290 köy yolu kapandı, evler, duraklar ve tabelalar kayboldu Bitlis'te kar yağışı kenti esir aldı! 290 köy yolu kapandı, evler, duraklar ve tabelalar kayboldu         
13:05
Polislere saldırıdan yargılanan Ceren'in katili Özgür Arduç: Duruşmaya çıkmak istemiyorum Polislere saldırıdan yargılanan Ceren'in katili Özgür Arduç: Duruşmaya çıkmak istemiyorum         
12:23
130 araç birbirine girdi! Kaza sonrası gelen ilk görüntüler korku filmini andırıyor 130 araç birbirine girdi! Kaza sonrası gelen ilk görüntüler korku filmini andırıyor         
12:18
Sedat Peker, Kuzey Makedonya Cumhuriyeti'nden sınır dışı edildi Sedat Peker, Kuzey Makedonya Cumhuriyeti'nden sınır dışı edildi         
11:52
Satmaya götürdüğü aracı buzlu yolda kayınca arkasından iterek durdurmaya çalıştı! Korkunç olay kamerada Satmaya götürdüğü aracı buzlu yolda kayınca arkasından iterek durdurmaya çalıştı! Korkunç olay kamerada         
11:24
10 yaşındaki kızının ilk kez regl olduğunu duyuran Ceyda Düvenci'ye tepki yağdı 10 yaşındaki kızının ilk kez regl olduğunu duyuran Ceyda Düvenci'ye tepki yağdı         
09:15
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.01.2021 16:47:46. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Diyanet İşleri Başkanı Görmez'den müftülük binasında çıkan yangın paylaşımı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei