Olay, öğle saatlerinde, Elazığ Bulvarı'ndaki Diyarbakır Adliyesi'nin önünde meydana geldi. 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen 'Kasten öldürme' davasının tarafları arasında, adliye çıkışında tartışma çıktı. Tartışma büyüyüp, tekmeli-yumruklu kavgaya dönüştü. Tarafları, adliye önünde düzenlenecek olan basın açıklaması için güvenlik amacıyla bekleyen polis ekipleri ayırdı. Yara almayan taraflar bölgeden uzaklaştı. O anlar, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Son Dakika › Güncel › Diyarbakır Adliyesi'nde Kavga: Polis Müdahale Etti - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?