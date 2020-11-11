Diyarbakır anneleri evlatlarına "Teslim ol" çağrısında bulundu - Son Dakika

Diyarbakır annelerinin, dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbeti devam ediyor.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi, 436'ncı gününe girdi.

Anne Esmer Koç, Hakkari'nin Şemdinli ilçesinden 7 yıl önce 15 yaşındayken dağa kaçırılan kızı Zübeyde Koç için oturma eylemine katıldığını, evladına kavuşmak istediğini belirtti.

2013'te kaçırılan kızını her yerde aradığını anlatan Koç, "Anneler olarak, 1 yılı aşkın süredir HDP'nin önünde eylem yapıyoruz. Kızım Zübeyde için buradayım. Kızımdan isteğim, beni görüyorsan, duyuyorsan gel devlete teslim ol. Orası senin yerin değil. Seni kandırıp kaçırdılar. Biz PKK'yı istemiyoruz." dedi.

Sur ilçesinden 5 yıl önce 15 yaşındayken dağa kaçırılan oğlu Özkan için evlat nöbetine devam eden Süleyman Aydın da eylemlerinde kararlı olduklarını vurguladı.

Bir yıldan fazla süredir halkın çocuklarını çalan partinin önünde olduklarını belirten Aydın, "Bir tek HDP milletvekili ailelere sahip çıkmadı. 'Biz çocukları dağa göndermiyoruz' dediler fakat çocuklarımızın kaydı HDP'de çıktı. HDP kendi suçunu örtbas etmesin. Artık HDP'nin iç yüzünü bütün Türkiye görsün." diye konuştu.

Evladına seslenen Aydın, "Oğlum güvenlik güçlerine teslim ol, bu hasretlik bitsin artık." ifadesini kullandı.

Destek ziyaretleri sürüyor

Milli Birlik ve Kardeşlik Federasyonu Başkanı Ahmet Kabadayı ve yönetim kurulu üyeleri anneleri ziyaret ederek desteklerini iletti.

Türkiye Cumhuriyeti Devleti sınırları içerisinde yaşayan herkesi kucaklayan bir oluşum olduklarını belirten Kabadayı, "Bugün Diyarbakır'da anneleri ziyarete ve destek olmaya geldik. Çünkü Diyarbakır anneleri doğru bir iş yapıyor. Aylardır bu kapıda bekliyorlar ve şimdiye kadar yaklaşık 20 evladı teröristlerin elinden kurtardılar. Bundan sonra da çoğunu kurtaracaklarına inanıyorum." ifadelerini kullandı.