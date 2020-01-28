Diyarbakır annelerinden Elazığ'da depremzedelere ziyaret - Son Dakika

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Diyarbakır annelerinden Elazığ'da depremzedelere ziyaret
6 saat önce
HDP önünde çocukları için oturma eyleminde olan aileler Elazığ'da depremde hayatını kaybeden vatandaşlara ve yaralılara ziyaret de bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 03:37 Kaynak: İHA
HDP önünde çocukları için oturma eyleminde olan aileler Elazığ'da depremde hayatını kaybeden vatandaşlara ve yaralılara ziyaret de bulundu.
HDP il başkanlığı önünden çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan ve oturma eyleminde bulunan aileler, Elazığ'da meydana gelen 6.8'lik depremin ardından hayatını kaybeden ailelere ve Fethi Sekin Şehir Hastanesinde tedavi gören yaralı vatandaşlara ziyarette bulundu.
Ailelere Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım eşi Berivan Kaldırım ve AK Elazığ Elazığ Milletvekili Sermin Balık eşlik etti. - ELAZIĞ
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