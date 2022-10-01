Diyarbakır annelerinin oturma eylemine iki aile daha katıldı - Son Dakika
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Diyarbakır annelerinin oturma eylemine iki aile daha katıldı

01.10.2022 14:35

Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocukları için HDP il binası önünde sürdürdüğü oturma eylemine iki aile daha dahil oldu.

Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocukları için HDP il binası önünde sürdürdüğü oturma eylemine iki aile daha dahil oldu.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi, 1125. gününde sürüyor.

Hakkari'den 14 yıl önce 18 yaşında kandırılarak dağa götürülen oğlu Ercan İlhan için gelen anne Sedika Alkan ile Mardin'den 7 yıl önce 18 yaşında dağa kaçırılan oğlu Hasan için gelen baba Yasin Baş'ın da katılmasıyla evlat nöbeti tutan aile sayısı 315'e yükseldi.

Anne Alkan, gazetecilere Kürtçe yaptığı açıklamada, oğlundan kaçırıldığı günden bu yana hiç haber alamadığını belirterek, "Allah hakkımı bırakmasın. Oğlum gel teslim ol." dedi.

Baba Baş ise televizyondan izlediği evlat nöbetine katılmak istediğini söyledi.

Oğlunun daha önce tekstil sektöründe çalıştığını belirten Baş, "Oğlumu PKK götürdü, doğrusu bu. Herkes çocuğuna sahip çıksın. Başımıza gelen kimsenin başına gelmesin." ifadelerini kullandı.

Baş, evladına güvenlik güçlerine teslim olması çağrısında bulundu.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Diyarbakır annelerinin oturma eylemine iki aile daha katıldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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