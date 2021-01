DİYARBAKIR - Bakan Pakdemirli, "13. Tarım Bakanları Konferansı"na video konferansla katıldı - Son Dakika

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Almanya Küresel Gıda ve Tarım Forumu çerçevesinde "Pandemi ve İklim Değişikliği Dönemlerinde Dünyayı Nasıl Besleyebiliriz?" konulu "13. Tarım Bakanları Konferansı"na video konferans yoluyla katıldı.

İncelemelerde bulunmak amacıyla Diyarbakır'a gelen Bakan Pakdemirli, DSİ Konferans Salonunda 18-22 Ocak'ta gerçekleşen Almanya Küresel Gıda ve Tarım Forumu çerçevesinde "Pandemi ve İklim Değişikliği Dönemlerinde Dünya'yı Nasıl Besleyebiliriz?" konulu "13. Tarım Bakanları Konferansı"na video konferans yoluyla katılarak İngilizce bir konuşma yaptı.

Bakan Pakdemirli, konferans kapsamında düzenlenen "Gelecek Salgınların Önlenmesi" konulu oturumda yaptığı konuşmada, paneli düzenleyen yetkililere teşekkür ederek, Kovid 19 deneyiminin, gelişmiş sağlık sistemlerinin salgınlara nasıl tepki vereceğini bildiğini gösterdiğini söyledi.

Bununla birlikte, birincil odağın, önlemeden çok klinik yanıt olduğunu, bunu tersine çevirmeleri gerektiğini kaydeden Pakdemirli, insanlarda tespit edilen enfeksiyon kaynaklı hastalıkların yaklaşık yüzde 60'ının zoonotik olduğunu, insan ve veterinerlik tıbbının genellikle ayrı varlıklar olarak görülse de aralarındaki ilişkinin açık olduğunu belirtti.

"Tüm canlı hayvanlar dijital bir veri tabanı üzerinden izlenmektedir"

Tek sağlık yaklaşımının, mevcut ve gelecekteki salgın tehditlerinin üstesinden gelmelerine yardımcı olabileceğine dikkati çeken Pakdemirli, şöyle konuştu:

"Bu multidisipliner yaklaşım uzun yıllardır biliniyor olsa da şimdiye kadar hafife alınmıştı. Türkiye'de 'Önlem Tedaviden İyidir' ve 'Sağlıklı İnsanlar İçin Sağlıklı Hayvan' yaklaşımları doğrultusunda hayvan hastalıklarıyla mücadele için yasal düzenlemeler yapılmıştır. Türkiye'de zoonoz kontrolü 7 bölgesel Veteriner Kontrol Enstitüsü ile birlikte Ulusal Zoonoz Komitesi tarafından desteklenmektedir. Öte yandan tüm canlı hayvanlar dijital bir veri tabanı üzerinden izlenmektedir. Özellikle hayvan takibi için Akıllı Kulak Etiketleri, hayvancılıkta her türlü hayvan kaydını tutmaktadır. Ayrıca, hastalıkların önlenmesi, erken teşhis ve hızlı tedavi, salgınların önlenmesi gibi çözümler de sunmaktadır."

Bakan Pakdemirli, Sağlık Bakanlığı ile iş birliği içerisinde antimikrobiyal direnç için çalışmalar da yürüttüklerini bildirerek, elektronik reçete ve ilaç takip sistemi ile veteriner ilaçlarının kullanımını etkin bir şekilde takip ettiklerini aktardı.

Her yıl 84 milyon doz aşı yapıldığını, Aşı Takip Sistemiyle tüm aşı stokları ve aşılama kayıtlarının anında rezerve edildiğini kaydeden Pakdemirli, bu sistemleri diğer ulusal veri tabanlarıyla entegre ederek Türkiye'de tek sağlık konseptiyle daha uyumlu bir yapı kurmayı hedeflediklerini anlattı.

Sağlıklı yaşamın sağlanması, uluslararası düzeyde de ele alınması gereken küresel bir sorun olduğuna işaret eden Pakdemirli, hastalıkların sınırları tanımadığını belirtti.

"Tarımsal üretimde ve gıda tedarikinde önemli sorunlar yaşamadı"

Tek sağlık yaklaşımının hem ulusal hem de uluslararası düzeyde kurumsallaştırılması gerektiğine inandığını ifade eden Pakdemirli, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Dünya çapında belirlenen yüksek riskli bölgelerle ilişkili olarak küresel bir izleme çerçevesi çok önemlidir. Tek sağlık yaklaşımını gerçekleştirmek için WHO, FAO ve OIE'nin üçlü işbirliği gereklidir. Hepimizin iyiliği için birlikte hareket etmeliyiz. Sayın bakanlar, uluslararası kuruluşların değerli temsilcileri, değerli delegasyonlar, bugün dünyamız iki acil durumla karşı karşıya. Bunlardan biri iklim değişikliği, diğeri ise Kovid-19 salgını. Her iki konu da tarım ve gıda sektörlerini küresel gündemin en üst sıralarına taşıdı. Gıda güvenilirliğini ve güvenliğini sağlamak için bütüncül bir yaklaşımla önlemler almalıyız. Pandemi sırasında Türkiye, aldığımız doğru önlemlerle tarımsal üretimde ve gıda tedarikinde önemli sorunlar yaşamadı. Diğer yandan dijitalleşen sistemlere hızlı bir dönüşümün gerekliliğini de fark ettik. Salgının ilk aşamasında, gıda zincirinin her adımında planlamayı, pazara erişimi, gıda güvenliğini ve sürdürülebilirliği geliştiren dijital bir platforma olanak sağladık. Platform ayrıca sözleşmeli tarımı da içermektedir. Bu dijital tarım pazarı sadece 9 aydır faaliyet göstermesine rağmen işlem hacmi 22 milyon dolara (160 milyon lira) ulaştı."

Bakan Pakdemirli, "Salgınla hep birlikte savaşırken, küresel iklim değişikliği nedeniyle daha büyük felaketlerin ayak seslerini hepimiz daha yakından duyuyoruz. Bu küresel sorunları ancak küresel işbirliği ve dayanışma ile kontrol edebiliriz. Aksi takdirde hiçbir ülke güvenli olmayacaktır. Bizi bir araya getiren, bilgi ve tecrübe alışverişi sağlayan organizasyonların çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bu önemli toplantıyı düzenlediği için Bakan Julia Klöckner'e içten teşekkürlerimi sunmak isterim." ifadelerini kullandı.

Konferansa, 97 ülkeden, Bakan Pakdemirli'nin de dahil olduğu 83 tarımdan sorumlu bakan, 12 bakan yardımcısı ve 2 müsteşar düzeyinde temsilci ile 15 farklı uluslararası kuruluştan üst düzey temsilci katılım sağladı. Konferansta ilk oturum açılış konuşmaları ve AB Komiseri başkanlığında yapılacak olan uluslararası basın konferansı kapanış konuşmaları canlı yayın ile kamuya açık olarak konferans portalı ve BMEL Twitter hesabı üzerinden yayınlandı. Konferans kapsamında "Kovid-19 Salgınına Müdahale", "Gelecek Salgınların Önlenmesi",

"İklim Değişikliğini Hafifletme", "İklim Değişikliğine Uyum Sağlamak" başlıklı 4 oturum düzenlendi.