Son Dakika Haberleri: Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Atilla: Gönül Bağı Kurduk

Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Atilla: Gönül Bağı Kurduk

25 dakika önce

DİYARBAKIR Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Cumali Atilla, Çermik ilçesini ziyaretinde yaptığı konuşmada, "Hemşehrilerimizle gönül bağı kurduk. Hemşehrilerimizle el ele vererek, sorunlarımıza beraber çözümler üretiyoruz" dedi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Atilla: Gönül Bağı Kurduk, System.String[]
DİYARBAKIR Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Cumali Atilla, Çermik ilçesini ziyaretinde yaptığı konuşmada, "Hemşehrilerimizle gönül bağı kurduk. Hemşehrilerimizle el ele vererek, sorunlarımıza beraber çözümler üretiyoruz" dedi. 

Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Vekili Atilla, ilçelerde halk ve esnaf ile buluşmalarını sürdürüyor. Çermik'e giden Başkan Vekili Atilla, İlçe Belediye Başkanı Şehmus Karamehmetoğlu ile birlikte Kaymakam Nazlı Demir'i makamında ziyaret etti. Demir'i ziyaretinin ardından esnafla bir araya gelen Başkan Vekili Atilla, halkın taleplerini önemsediklerini belirterek, "Hemşehrilerimizle gönül bağı kurduk. Hemşehrilerimizle el ele vererek, sorunlarımıza beraber çözümler üretiyoruz. Bizler hemşehrilerimizin hizmetkarıyız. Hemşehrilerimizin sorunlarını kendilerinden duymak için Diyarbakır'ımızın her noktasına gidiyoruz. Hemşehrilerimiz, başımızın tacıdır" diye konuştu. 

- Diyarbakır

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 01:25 Kaynak: DHA

Cumali Atila, Çermik, Diyarbakır, Politika
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