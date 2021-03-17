DİYARBAKIR - Büyükşehir Belediyesi, tarihi surlardaki 13 burçta daha restorasyon çalışması başlattı - Son Dakika

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesince, UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Diyarbakır Surları'ndaki 13 burcun daha restorasyon çalışmalarına başlandı.

Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Daire Başkanı Mehmet Karaaslan, merkez Sur ilçesinde tarihi İçkale'de yaptığı açıklamada, yaklaşık 5 bin 200 metre uzunluğunda olan Diyarbakır Surları'nın, UNESCO tarafından 2015'te Dünya Kültür Mirası Listesi'ne alınarak tescil edildiğini anımsattı.

Son 5 yıllık süreçte Kültür ve Turizm Bakanlığınca surların etap etap restorasyon projelerinin hazırlandığını ve bunların Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından onaylandığını aktaran Karaaslan, birinci etap restorasyon çalışmaları kapsamında 6 burç ile ilgili yapılan çalışmaların sorunsuz bir şekilde devam ettiğini söyledi.

Ocak ayında İçkale'de başlayan restorasyon çalışmalarının da devam ettiğini ifade eden Karaaslan, "İçkale restorasyon projesi kapasında 11 adet İçkale burcu ve 2 adet dış kale burcu, Amida Höyük'ün çevresindeki istinat duvarı ile 11 bin metrekarelik alanda çevre düzenlemesinin de yer aldığı restorasyon çalışmalarına başladık." dedi.

Çalışmayı 500 günde tamamlamayı istediklerini dile getiren Karaaslan, bu iş kapsamında sözleşme bedelinin 13 milyon 891 bin lira ile ihale edildiğini bildirdi.

Karaaslan, restorasyon çalışmalarına verdikleri katkılardan dolayı başta Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile Vali Münir Karaloğlu ve Diyarbakır milletvekillerine teşekkür etti.