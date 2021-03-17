DİYARBAKIR - Büyükşehir Belediyesi, tarihi surlardaki 13 burçta daha restorasyon çalışması başlattı - Son Dakika

DİYARBAKIR - Büyükşehir Belediyesi, tarihi surlardaki 13 burçta daha restorasyon çalışması başlattı

17.03.2021 12:51

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesince, UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Diyarbakır Surları'ndaki 13 burcun daha restorasyon çalışmalarına başlandı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesince, UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Diyarbakır Surları'ndaki 13 burcun daha restorasyon çalışmalarına başlandı.

Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Daire Başkanı Mehmet Karaaslan, merkez Sur ilçesinde tarihi İçkale'de yaptığı açıklamada, yaklaşık 5 bin 200 metre uzunluğunda olan Diyarbakır Surları'nın, UNESCO tarafından 2015'te Dünya Kültür Mirası Listesi'ne alınarak tescil edildiğini anımsattı.

Son 5 yıllık süreçte Kültür ve Turizm Bakanlığınca surların etap etap restorasyon projelerinin hazırlandığını ve bunların Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından onaylandığını aktaran Karaaslan, birinci etap restorasyon çalışmaları kapsamında 6 burç ile ilgili yapılan çalışmaların sorunsuz bir şekilde devam ettiğini söyledi.

Ocak ayında İçkale'de başlayan restorasyon çalışmalarının da devam ettiğini ifade eden Karaaslan, "İçkale restorasyon projesi kapasında 11 adet İçkale burcu ve 2 adet dış kale burcu, Amida Höyük'ün çevresindeki istinat duvarı ile 11 bin metrekarelik alanda çevre düzenlemesinin de yer aldığı restorasyon çalışmalarına başladık." dedi.

Çalışmayı 500 günde tamamlamayı istediklerini dile getiren Karaaslan, bu iş kapsamında sözleşme bedelinin 13 milyon 891 bin lira ile ihale edildiğini bildirdi.

Karaaslan, restorasyon çalışmalarına verdikleri katkılardan dolayı başta Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile Vali Münir Karaloğlu ve Diyarbakır milletvekillerine teşekkür etti.

DİYARBAKIR - Büyükşehir Belediyesi, tarihi surlardaki 13 burçta daha restorasyon çalışması başlattı
DİYARBAKIR - Büyükşehir Belediyesi, tarihi surlardaki 13 burçta daha restorasyon çalışması başlattı
DİYARBAKIR - Büyükşehir Belediyesi, tarihi surlardaki 13 burçta daha restorasyon çalışması başlattı
DİYARBAKIR - Büyükşehir Belediyesi, tarihi surlardaki 13 burçta daha restorasyon çalışması başlattı

Büyükşehir Belediyesi, Diyarbakır Surları, Münir Karaloğlu, Diyarbakır, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel DİYARBAKIR - Büyükşehir Belediyesi, tarihi surlardaki 13 burçta daha restorasyon çalışması başlattı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Türkiye'yi sarsan aile katliamının altından Bitcoin çıktı! "Artık bunu fakirler oynamasın" Selahattin Demirtaş'ın mahkemede, Atatürk'ün meşhur sözünü değiştirip kullanması tepki çekti Kırmızı kentin mavi mahallesi! Bir yılda tek vaka dahi görülmedi, işin sırrı kızılcık hoşafında İmamoğlu'nun 2 yılla yargılandığı davada karar çıktı! 354 gün boyunca 20 TL ödeyecekn Bozuk zemin nedeniyle Türk Telekom Stadı İşletme Direktörü Murat Ersoy'un görevine son verildi Sokak ortasında kadına şiddet kamerada! Müdahale etmek yerine film izler gibi izlediler CZN Burak'ın son paylaşımı ziyaret ettiği kent sakinlerinin büyük tepkisini çekti Bu işi hayrına yapıyor! Aileleri 15 yıldır evlere giren yılanlardan kurtarıyor
Son Dakika: Beşiktaş - Fenerbahçe derbisini Halil Umut Meler yönetecek Son Dakika: Beşiktaş - Fenerbahçe derbisini Halil Umut Meler yönetecek         
13:18
Sarı kategorideki kentimizde indirim izdihamı! İş yeri çalışanları polisten yardım istedi Sarı kategorideki kentimizde indirim izdihamı! İş yeri çalışanları polisten yardım istedi         
12:34
Oyuncu Nilperi Şahinkaya, süper mini elbiseli pozlarıyla nefes kesiyor Oyuncu Nilperi Şahinkaya, süper mini elbiseli pozlarıyla nefes kesiyor         
12:30
Evine dönen kadın, karşısında kendini asarak canına kıyan kocasını buldu! Geriye bir mektup kaldı Evine dönen kadın, karşısında kendini asarak canına kıyan kocasını buldu! Geriye bir mektup kaldı         
12:15
Genç adam, Çin'den gelen kargonun içinden çıkan üç kafalı ördek yavrusunu görünce gözlerine inanamadı Genç adam, Çin'den gelen kargonun içinden çıkan üç kafalı ördek yavrusunu görünce gözlerine inanamadı         
11:41
Seramik mama kabının üzerine düşen spiker Ekin Olcayto ölümden döndü Seramik mama kabının üzerine düşen spiker Ekin Olcayto ölümden döndü         
11:40
Son dakika! Akaryakıtta gizli zamma EPDK tavan fiyat uygulamasıyla son verecek: Fiyatlar 17-20 kuruş inecek Son dakika! Akaryakıtta gizli zamma EPDK tavan fiyat uygulamasıyla son verecek: Fiyatlar 17-20 kuruş inecek         
11:04
Kendisiyle selfie çekenlerin verdiği parayı beğenmeyen palyaçodan tehdit: Kalabalık olmasaydı bırakmazdım sizi Kendisiyle selfie çekenlerin verdiği parayı beğenmeyen palyaçodan tehdit: Kalabalık olmasaydı bırakmazdım sizi         
10:37
Bilim Kurulu bugün toplanıyor! Masada hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili tavsiye kararı var Bilim Kurulu bugün toplanıyor! Masada hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili tavsiye kararı var         
10:19
AK Parti MKYK'da köklü değişim! Binali Yıldırım'a da yeni görev verilecek AK Parti MKYK'da köklü değişim! Binali Yıldırım'a da yeni görev verilecek         
09:41
Zerrin Özer, Zerrin Özer, "Abi gibi görüyordum" dediği tecavüzcüsünün kimliğini ilk kez açık etti         
09:31
Kocasına Kocasına "Kanserim" deyip tedavi için başka bir şehre taşınan kadının, yıllarca başka bir adamla yaşadığı ortaya çıktı         
08:09
Hakan Hatipoğlu, Hakan Hatipoğlu, "Net konuşuyorum" diyerek Survivor 2021'in şampiyonunu açıkladı         
22:47
15 yaşındaki kızını istismar edip sosyal medyadan paylaşan baba tutuklandı 15 yaşındaki kızını istismar edip sosyal medyadan paylaşan baba tutuklandı         
22:27
Hande Erçel'in iş insanı Murat Akdoğan'la aşk yaşadığı ortaya çıktı Hande Erçel'in iş insanı Murat Akdoğan'la aşk yaşadığı ortaya çıktı         
21:10
Üvey oğlundan hamile kalan sosyal medya fenomeni ikinci kez anne olmak istiyor Üvey oğlundan hamile kalan sosyal medya fenomeni ikinci kez anne olmak istiyor         
19:24
Camdan mezarın içine bakanlar ölmüş doktorun karanlıklar içindeki yüzüyle karşı karşıya kalıyor Camdan mezarın içine bakanlar ölmüş doktorun karanlıklar içindeki yüzüyle karşı karşıya kalıyor         
16:52
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.03.2021 13:31:36. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: DİYARBAKIR - Büyükşehir Belediyesi, tarihi surlardaki 13 burçta daha restorasyon çalışması başlattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei