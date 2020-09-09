Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinin yol ve düzenleme çalışmaları devam ediyor - Son Dakika

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinin yol ve çevre düzenleme çalışmaları sürüyor.

Kayapınar ilçesi Mastfroş Caddesi'nde yol yapım çalışmalarını hızlandıran Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Sur ilçesinde Hüsrev Paşa ve Nasuh Paşa Cami çevresinde toplam 3 bin 60 metrekare bazalt taş döşeyerek yapıların daha estetik şekilde görünmesini sağlayacak.

Kayapınar ilçesi sınırları içinde yer alan bin 250 metre uzunluğunda ve 30 metre genişliğinde olan Mastfroş Caddesi ve bağlantılı yollarında 5 bin metreküp kazı çalışmasını tamamlayan Yol Yapım Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı, belirlenen alanlarda 15 bin metreküp dolgu işlemini yaptıktan sonra caddeye 6 bin ton sıcak asfalt sererek vatandaşların hizmetine sunacak.

Sur ilçesinde tarihi yapıların daha görünür olması için çevre düzenleme çalışmalarına devam eden ekipler, 1606-1611 yılları arasında dönemin İl Valisi Nasuh Paşa tarafından yaptırılan Nasuh Paşa Cami ile Osmanlı Valisi Divane Hüsrev Paşa tarafından 1521-1528 yılları arasında ilk olarak medrese şeklinde inşa edilen daha sonra talep karşısında minare eklenerek camiye dönüştürülen Hüsrev Paşa Cami çevrelerinde tarihi dokuya uygun zemine toplam 3 bin 60 metrekare bazalt taş döşeyecek.

Nasuh Paşa Cami yanındaki eski pazar alanında 137 metre soralı taş duvar ve 860 metrekare bazalt taş döşemesini tamamlayan Yol Yapım Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı, Hüsrev Paşa Cami yanında bulunan park içindeki yürüyüş yollarına 250 metre bazalt bordür, 200 metrekare küp taş döşemesi çalışmasını da sürdürüyor.

Hüsrev Paşa Cami yanında bulunan 400 metre uzunluğunda 7 metre genişliğinde olan alana ise toplam 2 bin 200 metrekare küp şeklindeki bazalt taş döşemesi yapılacak.

Belediye, Sur ilçesinde tescilli olmayan ve harabe durumundaki yapıların yıkılması ve tarihi yapıların ortaya çıkması için yapılan çalışmalara da destek vermeye devam edecek.