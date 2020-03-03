Diyarbakır'da 125 tarım üreticisine destek - Son Dakika

DİYARBAKIR'ın Eğil ilçesinde 125 tarım üreticisine modern ilaçlama makinası, 12 bin 500 badem ve 3 bin de fıstık fidanı düzenlenen törenle dağıtıldı.

Diyarbakır Valiliği , Büyükşehir Belediye Başkanlığı, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Eğil Kaymakamlığı'nca sürdürülen 'Modern ilaçlama pülverizateör ve fıstık-badem yaygınlaştırma, geliştirme projesi'nin tanıtımı düzenlenen törenle yapıldı. Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu , Eğil İlçe Kaymakamı İdris Aslan, Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Ertan Atalar 'ın katılımıyla yapılan törende proje 75 üreticiye modern ilaçlama Pülverizateör, 50 üreticiye de 12. 500 badem ve 3 bin de fıstık fidanı dağıtıldı.

Törende konuşan Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu, bu bereketli topraklarda tarımı akıl ve emeği birleştirerek, ileriye doğru taşıyıp üretimi artıracaklarını söyledi. Vali Güzeloğlu, göreve geldikleri günden bu yana kırsal alana 15 milyon liralık kaynak sağladıklarını söyledi. Vali Güzeloğlu, şöyle konuştu

Millete hizmet diye emanet edilen kaynakların imkanları hıyanete tahsis ettiler. Milletin refahı için verilen imkanları, ihanet ve terör uzantılarına tahsis ettiler. Bugün altyapıda ve yaptığımız bütün meselelerde bu sıkıntıları görüyoruz. Her bir mahallemizde altyapıyı suyu kanalizasyonu bu güzel beldenin bu peygamberler beldesi Eğil insanlarına çok gördüler. Şimdi bunların ihanetinin sonrasında hamdolsun bunları geride bırakmanın huzur ve güven ortamı içerisinde bir Diyar'ı huzur olan Diyarbakır'da artık bütün bu altyapılarda geciktiğimiz yatırımlarda hızlı yol almanın mücadelesindeyiz. Büyükşehir Belediye Başkanlığını devraldığımızdan bu yana yaklaşık 15 milyon lira kırsal alana bir kaynak aktardık. Burada bir zenginlik var. Bunu değerlendirmek lazım.