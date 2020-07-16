Diyarbakır'da 15 Temmuz darbe girişiminin 4. yıllı coşkuyla kutlandı - Son Dakika

Diyarbakır'da 15 Temmuz darbe girişiminin 4. yıllı coşkuyla kutlandı

Diyarbakır'da 15 Temmuz darbe girişiminin 4. yıllı coşkuyla kutlandı Diyarbakır Valiliği öncülüğünde merkez Kayapınar ilçesindeki 15 Temmuz Şehitler Parkı'nda düzenlenen programa vatandaşlar ellerinde Türk bayraklarıyla adeta akın etti.

Diyarbakır'da 15 Temmuz darbe girişiminin 4. yıllı coşkuyla kutlandı

Uçaklarda gizli denetçi dönemi! Kurallara uymayan yolculara ceza yazılacak
Son Dakika: Van'da keşif uçağı düştü! 2'si polis 7 emniyet mensubu şehit oldu
Korkunç iddia: HDP Milletvekili Mensur Işık eşini darbedip hastaneye gitmesine engel oldu

DİYARBAKIR - Diyarbakır Valiliği öncülüğünde merkez Kayapınar ilçesindeki 15 Temmuz Şehitler Parkı'nda düzenlenen programa vatandaşlar ellerinde Türk bayraklarıyla adeta akın etti.

Diyarbakır'da 15 Temmuz darbe girişimi nedeni ile toplanan binlerce vatandaş, 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Parkı'nda bir araya geldi. Programa, Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Münir Karaloğlu, yanı sıra askeri erkan, siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Programda açılış konuşması yapan Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, bu alçak Fetullahçı terör örgütü yıllarca devlettin bütün konumlarına sızarak işte o gece bu milletten intikam almak istediklerini söyledi. Ama onların bilmediği, farkına varmadığı bir şey olduğunu belirten Vali Karaloğlu, "Bu milletin imanının farkında değillerdi. Bu millettin inancının diriliş inancının farkında değillerdi. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, az önce videoda da izlediğimiz gibi, milletimizi şehirlerin meydanlarına, sokaklarına, caddelerine havaalanlarına davet ettiğinde bu millet gözünü hiç kırpmadan topu, tüfeğin helikopterin, savaş uçağının karşısına çıplak elleriyle, gömleğiyle, tişörtüyle ama imanıyla ve cesaretiyle çıktı. Ama çok teşekkür ediyoruz. Diyarbakır'da 15 Temmuz gecesi olduğu gibi, 4'ncü yıl dönümünde de yine meselesine sahip çıkmış. 15 Temmuz parkını doldurdunuz. Ben hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Tekrar milli birlik ve dayanışma günümüz kutlu olsun. Rabbim bütün şehitlerimize rahmet etsin, hayırlı akşamlar diliyorum" dedi.

Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan etkinlikte şehitler için dua edildi. Darbe girişimini anlatan sinevizyon gösteriminin yapıldığı programda, kahramanlar için yazılan şarkılar ve marşlar Türkçe, Kürtçe ve Arapça seslendirildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yaptığı "15 Temmuz Millete Sesleniş Konuşması" dev ekrandan yansıtıldı.

Vali Karaloğlu, şeref defterini imzaladı ve açılan stantları ziyaret etti. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle şehitler anısına 25 milli sporcunun katıldığı ve her 100 metrede sancağı devrederek koştuğu 2 bin 500 metrelik koşu 15 Temmuz Parkı'nda sona erdi. Koşunun son etabını koşan engelli sporcu sancağı Vali Karaloğlu'na teslim etti.

Diyarbakır Valiliği, Diyarbakır, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2020 02:16 Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Diyarbakır'da 15 Temmuz darbe girişiminin 4. yıllı coşkuyla kutlandı - Son Dakika

Son Dakika

08:18 Uçaklarda gizli denetçi dönemi! Kurallara uymayan yolculara ceza yazılacak 07:16 Son Dakika: Van'da keşif uçağı düştü! 2'si polis 7 emniyet mensubu şehit oldu 06:18 Korkunç iddia: HDP Milletvekili Mensur Işık eşini darbedip hastaneye gitmesine engel oldu 03:43 Siirt Pervari'deki terör operasyonlarında ağır yaralanan 2 Özel Harekat polisi şehit oldu 00:29 Manken olmak isteyen genç kızın hayali, bindiği taksideki maske tartışmasında son buldu 00:24 Eski Türkiye güzelleri Şevval Şahin ile Buse İskenderoğlu kız kıza tatile çıktı 23:44 "Türkiye'nin en çirkin kadınları nerededir?" diyerek video paylaşan 3 polis ve 1 imam görevden uzaklaştırıldı 23:43 Rus savaş uçakları, TSK'nın kontrolündeki El Bab'a hava saldırısı düzenledi: 1 ölü, 11 yaralı 21:39 Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den sivil yerleşimleri hedef alan Ermenistan'a tepki: Faşist devlet 21:27 Coşkun Sabah'ın, "Okuluna para yetişmiyor" dediği kızı Roza, sahil pozuyla gündem oldu 20:56 15 Temmuz'la ilgili Yargıtay'dan emsal karar: İnisiyatif almayanlar, darbe yapmaya kalkışanlar kadar suçlu 20:44 Son Dakika: Türkiye'de 15 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 17 kişi hayatını kaybetti, 947 yeni vaka tespit edildi 19:41 Meteoroloji, 19 il için sağanak yağış uyarısında bulundu 19:22 Ev almak için Kars'a giden anne ve oğlundan 5 gündür haber alınamıyor 19:16 Oğlu tarafından darp edilen anne gözyaşları içinde feryat etti: Allah bu evladın canını alsın
Uçaklarda gizli denetçi dönemi! Kurallara uymayan yolculara ceza yazılacak
08:18
Son Dakika: Van'da keşif uçağı düştü! 2'si polis 7 emniyet mensubu şehit oldu
07:16
Korkunç iddia: HDP Milletvekili Mensur Işık eşini darbedip hastaneye gitmesine engel oldu
06:18
Siirt Pervari'deki terör operasyonlarında ağır yaralanan 2 Özel Harekat polisi şehit oldu
03:43
Manken olmak isteyen genç kızın hayali, bindiği taksideki maske tartışmasında son buldu
00:29
Eski Türkiye güzelleri Şevval Şahin ile Buse İskenderoğlu kız kıza tatile çıktı
00:24
"Türkiye'nin en çirkin kadınları nerededir?" diyerek video paylaşan 3 polis ve 1 imam görevden uzaklaştırıldı
23:44
Rus savaş uçakları, TSK'nın kontrolündeki El Bab'a hava saldırısı düzenledi: 1 ölü, 11 yaralı
23:43
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den sivil yerleşimleri hedef alan Ermenistan'a tepki: Faşist devlet
21:39
Coşkun Sabah'ın, "Okuluna para yetişmiyor" dediği kızı Roza, sahil pozuyla gündem oldu
21:27
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.07.2020 08:33:07. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Diyarbakır'da 15 Temmuz darbe girişiminin 4. yıllı coşkuyla kutlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]