Diyarbakır'da 3,6 büyüklüğünde deprem
1 saat önce
Diyarbakır'ın Hazro ilçesinde, 3,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Diyarbakır'ın Hazro ilçesinde, 3,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Haber Yayın Tarihi: 12.08.2019 12:32 Kaynak: İHA
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığı depremin merkez üssünü Hazro ilçesi Taşköprü Mahallesi olarak açıkladı. Yerin 7 kilometre derinliğinde meydana gelen 3,6 büyüklüğündeki deprem ilçede vatandaşların paniğe kapılmasına neden oldu. Depremde herhangi can ve mal kaybının yaşanmadığı öğrenildi. - DİYARBAKIR
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