Son Dakika Haberleri: Terör örgütüne büyük darbe! Operasyonda 314 kilo esrar ele geçirildi
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Terör örgütüne büyük darbe! Operasyonda 314 kilo esrar ele geçirildi

1 saat önce

Diyarbakır'da güvenlik güçlerince, PKK'lı teröristlere yönelik düzenlenen operasyonda 314 kilo esrar ele geçirildi.

Terör örgütüne büyük darbe! Operasyonda 314 kilo esrar ele geçirildi, System.String[]

İl Jandarma Komutanlığınca, Lice ve Hazro ilçeleri dağlık ve kırsal alanında, dün saat 22.30'dan itibaren jandarma komando timleri ve güvenlik korucularının katılımıyla 'Akıncı-27 Şehit Jandarma Asteğmen Aziz Sağlam-06 Operasyonu' başlatıldı. Devam eden operasyon kapsamında bugün gerçekleştirilen arama faaliyetlerinde, Lice ilçesine bağlı Bağlan Mahallesi kırsalında ağaç altına çuvallar içerisinde gizlenmiş 314 kilo 100 gram ele geçirildi.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA YAPILDI

Operasyonla ilgili Valilikten yapılan açıklamada, "Bölgemizde yaşayan vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması ve teröristle mücadele kapsamında yürütülen operasyonlara artan bir azim ve kararlılıkla devam edilmektedir" denildi.

Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 03:22 Kaynak: DHA
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