Diyarbakır'da 32 dairelik apartman karantinaya alındı - Son Dakika

Apartman sakinlerinden koronavirüs tespit edilmesiyle Dilan Apartmanı karantina alındı. Apartmanın giriş ve çıkışları, polis tarafından kapatılırken, apartmanda oturanların ihtiyaçları Vefa Sosyal Destek Grubu 'nca karşılanıyor.

Merkez Bağlar ilçesi Mevlana Halit Mahallesi'ndeki 453'üncü Sokak'ta bulunan Dilan Apartmanı'nda oturan 2'si yetişkin 5 kişilik aile, yüksek ateş ve nefes darlığı şikayetleriyle hastaneye başvurdu. Gazi Yaşargil Eğitim Araştırma Hastanesi'nde yapılan testte aile üyelerinin tümünde koronavirüs tespit edilerek, tedaviye alındı.

Diyarbakır 'da 32 dairelik apartman karantinaya alındı

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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