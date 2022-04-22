Diyarbakır'da 8 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika

Diyarbakır'da yaşa dışı yollarla yurda giren 8 düzensiz göçmen yakalandı, organizatörlük yaptığı iddiasıyla 1 şüpheli tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl ve Hazro İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Hazro ilçesi yol kontrol ve arama noktasında Diyarbakır istikametine giden bir minibüsü durdurdu.

Minibüste bulunan 8 Bangladeş uyruklunun yasa dışı yollarla yurda girdiği belirlendi.

Düzensiz göçmenler sınır dışı edilmek üzere Malatya Geri Gönderme Merkezine gönderildi.

Organizatör olduğu iddiasıyla gözaltına alınan A.D'ye Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu gereğince idari para cezası uygulandı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.D. tutuklandı.