Diyarbakır'da ambulansa taşlı saldırı - Son Dakika

Diyarbakır'da ambulansa taşlı saldırı

Diyarbakır'ın Eğil ilçesinde hastayı bırakıp dönüş yoluna geçen ambulans, kimliği belirsiz bir kişinin taşlı saldırısına uğradı.

Diyarbakır'ın Eğil ilçesinde hastayı bırakıp dönüş yoluna geçen ambulans, kimliği belirsiz bir kişinin taşlı saldırısına uğradı.

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Olay, Eğil ilçesi Babalar mezrasında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, hastayı eve nakil etmek için yola çıkan 21 BL 298 plakalı ambulansın yolu, mezra çıkışında bir şahıs tarafından taşlarla kapatıldı. Yolu açmak isteyen 112 sağlık ekiplerine taşlarla saldıran şahıs daha sonra bölgeden uzaklaştı.

Sağlık ekiplerinin yaralanmadığı olayda ambulansta maddi hasar meydana geldi. Korona virüs sürecinde cansiparene çalışan sağlık görevlilerine yapılan saldırı kınanırken, saldırganın yakalanması için çalışma başlatıldı.

(İHA)

Diyarbakır, Eğil, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.07.2020 11:47 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Diyarbakır'da ambulansa taşlı saldırı - Son Dakika
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