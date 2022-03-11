Diyarbakır'da bahar dönemi fidan dağıtım töreni yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Diyarbakır'da bahar dönemi fidan dağıtım töreni yapıldı

11.03.2022 11:39
Diyarbakır'da bahar dönemi fidan dağıtım töreni yapıldı

Diyarbakır'da bahar dönemi fidan dağıtım töreni gerçekleştirildi.

Diyarbakır'da bahar dönemi fidan dağıtım töreni gerçekleştirildi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Tarım ve Orman Bakanlığı ile GAP İdaresi Başkanlığı tarafından ortaklaşa düzenlenen proje kapsamında bahar dönemi fidan dağıtım töreni yapıldı.

Vali Münir Karaloğlu, Büyükşehir Belediyesi Makine İkmal Müdürlüğü'nde düzenlenen törende, kentin Yukarı Mezopotamya'nın bereketli toprağında yer alan önemli bir noktada bulunduğunu söyledi.

Çiftçiyi ve tarımı her zaman desteklediklerini belirten Karaloğlu, el birliğiyle üretici ve çiftçinin yanında olmaya devam edeceklerini kaydetti.

Kentin en önemli potansiyelinin tarım ve hayvancılık olduğunu vurgulayan Karaloğlu, bunu her zaman gündemin birinci maddesinde bulundurma zorunlulukları olduğunu ifade etti.

Modern şehircilik ve sosyal belediyecilikle ilgili Türkiye'ye örnek olacak uygulamaları hayata geçirdiklerini belirten Karaloğlu, aynı zamanda kırsal kalkınmada önemli projeleri uyguladıklarını aktardı.

Büyükşehir Belediyesi Kırsal Kalkınma Daire Başkanlığının kırsalda yaşayan vatandaşların desteklenmesi alanında faaliyet yürüttüğünü anımsatan Karaloğlu, fidan, fide, tohumluk, ilaç, gübre, her türlü tarımsal ve hayvansal üretimde çiftçinin işini kolaylaştıracak makine dağıtımı yaptıklarını belirtti.

Büyükşehir Belediyesince yapılan Hayvan İçme Suyu (HİS) göletlerinin bölgede merada yayılan hayvanlar için çok önemli olduğuna dikkat çeken Karaloğlu, geçen sene kuraklıkta bunun daha net görüldüğünü bildirdi.

Büyükşehir Belediyesi ve Tarım Orman İl Müdürlüğü ortaklığında kırsal bölgelerde hayvanların susuz kalmaması için geçen yıl içme suyu tankerleriyle su taşıdıklarını ve yalaklar yaptıklarını anımsatan Karaloğlu, bu yıl da deforme olan HİS göletlerini onarmaya ve yenilemeye devam edeceğini aktardı.

Karaloğlu, sert kabuklu meyvelerde vatandaşlara destek olmak için 13 milyon liralık proje kapsamında badem, fıstık, ceviz ve dut toplam 508 bin fidan dağıtacaklarını belirtti.

Dutun Kulp, Hazro, Silvan'da koza üretiminde, Çermik ve Çüngüş'te ise pestil ve pekmezde kullanıldığını kaydeden Karaloğlu, şöyle devam etti:

"Maksadımız özellikle kuzey ilçelerimizde taban arazisi olmayan arazisi eğimli olan meyveciliğe daha yatkın olan bölgelerde bu işi yaygınlaştırmak istiyoruz. Elbette ki taban arazileri buğdayın arpanın, pamuğun, mısır ve soyanın ekilebileceği arazilerde badem, fıstık, ceviz olsun istemiyoruz ama vatandaşın daha dar arazisini olduğu birim başına daha çok gelir elde etmek istediği bölgelerde de mutlaka meyveciliği geliştirmek istiyoruz, işte bu proje tam da onun için."

Daha sonra çiftçilere fidan dağıtıldı.

YORUMLAR
500
DİYARBAKIR'DA, 'BİR DÜNYA KADIN' SERGİSİ DİYARBAKIR'DA, 'BİR DÜNYA KADIN' SERGİSİ

Büyükşehir Belediyesi, Münir Karaloğlu, Diyarbakır, Tarım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Diyarbakır'da bahar dönemi fidan dağıtım töreni yapıldı - Son Dakika


Son Dakika
11:31 Putin'den yeni hamle! Rusya'dan çekilen şirketlerin mallarına el koymaya hazırlanıyor
11:27 Galatasaray olumsuz hava koşulları nedeniyle İspanya'da mahsur kaldı!
11:23 Almanya'da Belarus ve Rusların hastanedeki işlemlerinin ertelenmesi istendi, hasta olarak kabul edilmiyorlar
11:19 Yeni günde de yükselişine devam eden dolar 14,95 seviyelerinde işlem görüyor
11:17 Cem Yılmaz'dan, kameramana tokat atan Muharrem Sarıkaya göndermesi: Öyle bir şey vardı çok tutmuştu
11:02 11 Mart 2022 Cuma gününde altının gram fiyatı 958 lira seviyesinden işlem görüyor
10:56 Rusya-Ukrayna savaşının sonuna dair korkutan 5 senaryo: Putin mi düşer, Zelenski mi? NATO-Rusya savaşı başlar mı? Barış ihtimali ne?
10:50 İspanyol basını Galatasaraylı iki futbolcuyu öve öve bitiremedi!
10:32 Aman dikkat! Şimdiye kadar yağan hiçbir şey: İstanbul'a esas kar, yarın akşam geliyor!
10:08 Ukraynalılar kent savaşına hazırlanıyor! Kiev'in etrafı hendeklerle sarılıyor, hidrolik savaş da başladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.03.2022 11:48:42. #1.12#
SON DAKİKA: Diyarbakır'da bahar dönemi fidan dağıtım töreni yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement