Diyarbakır'da bir boğulma vakası daha; balık avlamak için suya girdi, hayatını kaybetti - Son Dakika

Diyarbakır'da bir boğulma vakası daha; balık avlamak için suya girdi, hayatını kaybetti

Diyarbakır'da bir boğulma vakası daha; balık avlamak için suya girdi, hayatını kaybetti Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde çocukları ile balık avlamak için çaya giren 40 yaşındaki bir kişi, akıntıya kapıldı.

Diyarbakır'da bir boğulma vakası daha; balık avlamak için suya girdi, hayatını kaybetti

Fransız dergisinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a büyük övgü: Libya'da dürüst oynayan tek kişi
Derede kaybolan Ayberk'in cansız bedenine ulaşıldı! Anne ve babası fenalaştı, dedesi kalp krizi geçirdi
Sağlık Bakanı Koca: Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma kısıtlamasının olmayacağı kanaatindeyim

DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde çocukları ile balık avlamak için çaya giren 40 yaşındaki bir kişi, akıntıya kapıldı. Arama kurtarma ekipleri tarafından sudan çıkarılan talihsiz adam hayatını kaybetti.

Olay, Silvan'da bulunan Malabadi Köprüsünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, ailesi ile birlikte gezmek için bölgeye gelen Şeymus Arı, daha sonra çocukları ile birlikte balık tutmak için köprünün altından geçen çay kenarına geldi. Ayağının kayması sonucu suya düşen talihsiz adam, akıntıya kapılarak kayboldu. Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye 112 acil sağlık, itfaiye, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Batman Belediyesi İtfaiye Amirliğine bağlı dalgıç ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucu Arı'nın cansız bedenine ulaşıldı. Arı'nın cesedi sudan çıkarılırken yakınları ise feryat etti. Talihsiz adamın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

Öte yandan dalgıcı olmadan bölgeye gelen AFAD ekiplerine tepki gösterdi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Diyarbakır, Silvan, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.06.2020 05:06 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Diyarbakır'da bir boğulma vakası daha; balık avlamak için suya girdi, hayatını kaybetti - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

23:09 Fransız dergisinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a büyük övgü: Libya'da dürüst oynayan tek kişi 21:35 Sivas'ta Kovid-19 vakası artan Şarkışla ilçesinde giriş-çıkışlar kontrol altına alınacak 21:31 Sağlık Bakanı Koca: Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma kısıtlamasının olmayacağı kanaatindeyim 20:43 Artan koronavirüs vakaları sonrası gündeme gelen "Yeni bir kısıtlama gelecek mi?" sorusu yanıt buldu 20:07 Son Dakika: Türkiye'de 24 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 24 kişi hayatını kaybetti, 1492 yeni vaka tespit edildi 18:16 Bolu'da koronavirüs vakaları 3 kat arttı 15:29 Demirtaş, ölüm orucundaki avukatlar için Adalet Bakanı Gül'e çağrıda bulundu: İlk defa bir siyasetçiden ricada bulunuyorum 14:28 Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması hangi saatlerde uygulanacak, hangi işletmeler açık olacak? 13:04 Son dakika: AK Parti yeni kanun teklifini Meclis Başkanlığı'na sundu: Gıdada hile yapanlara ağır cezalar geliyor 13:02 Son Dakika: Türkiye genelinde haftanın ilk 2 günü yapılan maske denetiminde binlerce kişiye ceza kesildi 10:51 Ankara'da uyardığı vatandaşın saldırısına uğrayan polis memuru olduğu yere yığılıp kaldı 10:48 Koronavirüs şüphesiyle hastaneye giden 9 yaşındaki çocuk lösemi olduğunu öğrendi 10:32 Eve gelen çocuklar babalarını tavana asılı halde buldu! Olayı kapıdaki 'X' işareti aydınlatacak 10:24 FETÖ milyonlarca gencin hayalini böyle çaldı! Mülakatlarda dikkat çeken "kırmızı kravat" detayı
Manchester United, evinde Sheffield United'ı 3-0 mağlup etti
23:00
Meclis'te koronavirüs alarmı! Pandemi timi kurulacak, lokantalar kapatılacak
22:39
Fransız dergisinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a büyük övgü: Libya'da dürüst oynayan tek kişi
22:27
Hayatını kaleme alan Wesley Sneijder: Galatasaray'ı çalıştırmak istiyorum
22:22
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Türkiye ile ilgili küstah sözler sarf eden Macron'a yanıt verdi
22:01
Fenerbahçe, Isla'nın yerine Barcelona'lı Wague'yu almayı planlıyor
21:56
Derede kaybolan Ayberk'in cansız bedenine ulaşıldı! Anne ve babası fenalaştı, dedesi kalp krizi geçirdi
21:46
MİT mensubunun ifşa edilmesiyle ilgili soruşturmada 3 gazeteci tahliye edildi
21:45
Atalanta, Zeki Çelik için 12 milyon euroyu gözden çıkardı
21:40
Yangının çıkışında birbirini suçlayan aileler arasında silahlı kavga: 1 ölü, 6 yaralı
21:22
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.06.2020 23:34:25. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Diyarbakır'da bir boğulma vakası daha; balık avlamak için suya girdi, hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]