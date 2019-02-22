Diyarbakır'da Bir Markette Hırsızlık
47 dakika önce
Diyarbakır'da sabahın erken saatlerinde bir markete giren hırsızlar, kasayı çalarak kayıplara karıştı.
Diyarbakır
'da sabahın erken saatlerinde bir markete giren hırsızlar, kasayı çalarak kayıplara karıştı.
Olay, Bağlar
ilçesi Koşuyolu
semtinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, sabah 04.30 sularında bir market zincirinin şubesinin önüne gelen hırsızlar, önce darabanın kilidini ardından da camları patlatarak içeri girdi. Buradan direk kasaya yönelen zanlılar, kasayı çalarak kayıplara karıştı. Sabah
saatlerinde iş yerini açmak için dükkanın önüne gelen çalışanlar, marketin soyulduğunu fark etti. Durumun güvenlik güçlerine bildirilmesinin ardından olay yerine gelen polis ekipleri iş yeri içi ve dışarısında delil çalışması yaptı.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR
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Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 10:30 Kaynak: İHA
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