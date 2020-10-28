Diyarbakır'da bisiklet kulübü sağlıkçılar için pedal çevirdi - Son Dakika

Diyarbakır'da bisiklet kulübü sağlıkçılar için pedal çevirdi

Diyarbakır'da sağlıkçılar unutulmadı, DÜ hastanesinde sürpriz yapıldı

DİYARBAKIR - Diyarbakır Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci'nin desteğiyle Pedaldaşlar Bisiklet ve Doğa Sporları Kulübü iş birliğiyle sağlık çalışanlarına DÜ Kalp Hastanesinde sürpriz yapıldı.

Dicle Üniversitesi Kalp Hastanesine pedal çevirerek bisikletleriyle gelen Pedaldaşlar, burada tur atarak hazırladıkları pankartları, koreografiyi ve mumları yaktı. Hayatını kaybeden sağlıkçılar için saygı duruşunda bulunan katılımcılar daha sonra Mevlit Kandili münasebetiyle kandil simitti ve hediyeler dağıtıldı.

Yenişehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Birkan Abiş, uzun bir dönemdir hem Türkiye'yi, hem dünyayı etkisine almış olan Covid salgınıyla ilgili biz pandemiye dikkat çekmek amacıyla böyle bir çalışma yaptıklarını söyledi. Abiş, "Sağlık çalışanlarının yanında yer aldığımızı, onları hatırladığımızı, unutmadığımızı temsilen gösterebilmek adına Pedaldaşlar Spor Kulübüyle birlikte böyle bir gecede hem Cumhuriyet bayramı arifesine denk gelmesi, hem de Mevlit Kandili'ne denk gelmesi asabiyle anlamlı bir çalışmaya imza atmak istedik" dedi.

"Böyle bir etkinlikte hatırlanmak çok güzel"

Dicle Üniversitesi Hastanesi Başhekim Yardımcısı Doç. Dr. Recep Dursun, organizasyonda emeği geçen Kaymakam ve Belediye Başkanına, Rektör Prof. Dr. Mehmet Karakoç'a, Padeldaşlar Kulübüne teşekkür ettiğini ifade etti. Doç. Dr. Dursun, "Böyle bir etkinlikte hatırlanmak çok güzel. Dicle Üniversitesi Hastanesi Başhekimliği olarak bizi hatırlamanızdan dolayı gerçekten mutlu olduk. Sağlık çalışanlarını bu saatte desteklerinizi ileterek mutlu ettiniz. Çok duygulu anlar yaşadık, hepinize teşekkür ediyoruz. Pandemi sürecinde binlerce hastayı taburcu ettik. Ancak bu arada kaybettiğimiz hocalarımız, hemşirelerimiz, sağlık çalışanlarımız oldu. Onlara da Allah'tan rahmet diliyorum" şeklinde konuştu.

"Sağlıkçılara şiddete hayır demek için buradayız"

Pedaldaşlar Bisiklet ile Doğa Sporları Kulübü Başkanı Murat Altınkalvur, sağlıkçılara şiddete hayır demek için burada olduklarını kaydetti. Altınkalvur, "Sağlıkçıların canla başla çalıştıklarını vurgulamak, kıymetli insanlar olduklarını vurgulamak için buradayız. Yenişehir Belediyesi ile birlikte böyle bir etkinlik düzenledik. Sağlık çalışanlarına destek vermek, moral vermek amaçlı. Yenişehir Belediyesiyle birlikte organize ettiğimiz kandil simitlerini ve diğer hediyelerimiz vardı. Bunları takdim ettik kendilerine" diye konuştu.

Katılımcılar müzik eşliğinden sağlıkçılara destek için alkış çaldıktan sonra ayrıldı.