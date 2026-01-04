Diyarbakır'da Buzlanma Kazası: 12 Yaralı - Son Dakika
Diyarbakır'da Buzlanma Kazası: 12 Yaralı

Diyarbakır\'da Buzlanma Kazası: 12 Yaralı
04.01.2026 14:13
Diyarbakır-Elazığ yolunda buzlanma nedeniyle iki aracın çarpışması sonucu 12 kişi yaralandı.

DİYARBAKIR'da yoldaki buzlanma nedeniyle otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 12 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Diyarbakır- Elazığ yolu Toprakevler mevkisinde meydana geldi. Buzlanma nedeniyle kontrolden çıkan B.G. idaresindeki 33 EEA 63 plakalı hafif ticari araç ile İ.T. kontrolündeki 35 U 4169 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlarda bulunan 12 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Yol bir süre kontrollü olarak trafiğe kapatılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA

Diyarbakır, Güvenlik, Elazığ, Ulaşım, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Diyarbakır'da Buzlanma Kazası: 12 Yaralı - Son Dakika

SON DAKİKA: Diyarbakır'da Buzlanma Kazası: 12 Yaralı - Son Dakika
