11. Yargı Paketi\'nin yürürlüğe girmesiyle tahliyeler başladı: Oğlum 7 senedir içerideydi

11. Yargı Paketi'nin yürürlüğe girdi. Bu kapsamda Diyarbakır Ceza İnfaz Kurumları'nda düzenlemeden yararlanan hükümlülerin de işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevinden tahliyelerine başlandı.

Tahliye haberini alan hükümlü yakınları, öğlen saatlerinden itibaren Diyarbakır Ceza İnfaz Kurumları önünde bekleyişe geçti. Cezaevi önünde zaman zaman duygusal anlar yaşandı.

OĞLUNU BEKLERKEN GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Oğlu 15 yıl hapis cezası alan ve 7 yıldır cezaevinde bulunan Murat Karadağ, gözyaşlarını tutamadı. Karadağ, yaşadıkları süreci ve beklentilerini şu sözlerle dile getirdi:

"15 yıl yemiş, az değil, bir ömürdür. Aklı başlarına alsınlar. Bu cezaevi kötüdür, git gel perişan olduk. Devletimiz de bunlara sahip çıksın. Bu gençlere bir şey yapsınlar, iş imkanı bulsunlar. Oğlum 7 senedir içerideydi, bu aftan yararlandı, bekliyoruz. İnşallah çıkar"

Diyarbakır'daki cezaevlerinde tahliyelerin önümüzdeki saatlerde de devam etmesi bekleniyor.