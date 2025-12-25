11. Yargı Paketi'nin yürürlüğe girmesiyle tahliyeler başladı: Oğlum 7 senedir içerideydi - Son Dakika
11. Yargı Paketi'nin yürürlüğe girmesiyle tahliyeler başladı: Oğlum 7 senedir içerideydi

25.12.2025 16:46  Güncelleme: 18:09
11. Yargı Paketi\'nin yürürlüğe girmesiyle tahliyeler başladı: Oğlum 7 senedir içerideydi
"11. Yargı Paketi" olarak bilinen düzenlemenin yürürlüğe girmesinin ardından Diyarbakır Ceza İnfaz Kurumları'nda da tahliyeler başladı. Oğlu 15 yıl hapis cezası alan ve 7 yıldır cezaevinde bulunan bir baba, "Bu cezaevi kötüdür, git gel perişan olduk. Devletimiz de bunlara sahip çıksın. Bu gençlere iş imkanı bulsunlar" dedi.

11. Yargı Paketi'nin yürürlüğe girdi. Bu kapsamda Diyarbakır Ceza İnfaz Kurumları'nda düzenlemeden yararlanan hükümlülerin de işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevinden tahliyelerine başlandı.

Tahliye haberini alan hükümlü yakınları, öğlen saatlerinden itibaren Diyarbakır Ceza İnfaz Kurumları önünde bekleyişe geçti. Cezaevi önünde zaman zaman duygusal anlar yaşandı.

OĞLUNU BEKLERKEN GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Oğlu 15 yıl hapis cezası alan ve 7 yıldır cezaevinde bulunan Murat Karadağ, gözyaşlarını tutamadı. Karadağ, yaşadıkları süreci ve beklentilerini şu sözlerle dile getirdi:

"15 yıl yemiş, az değil, bir ömürdür. Aklı başlarına alsınlar. Bu cezaevi kötüdür, git gel perişan olduk. Devletimiz de bunlara sahip çıksın. Bu gençlere bir şey yapsınlar, iş imkanı bulsunlar. Oğlum 7 senedir içerideydi, bu aftan yararlandı, bekliyoruz. İnşallah çıkar"

Diyarbakır'daki cezaevlerinde tahliyelerin önümüzdeki saatlerde de devam etmesi bekleniyor.

Kaynak: ANKA

  • Ramazan Kaya Ramazan Kaya:
    başka derdiniz varsa söyleyin 21 1 Yanıtla
  • Fevzi Dereli Fevzi Dereli:
    Kim bilir hangi garibanın çocuğunu hiç yere vurdu da içerideydi.olaya bu açıdan bakılmalı.suça teşvik ve ödüllendirme yasası bu. 19 1 Yanıtla
  • Can Gönül Can Gönül:
    önce sen sahip çıkacaksın oğluna....15 yıl ne yaptida hapis cezası aldı acaba ..yakında yine girer içeriye merak etme sen baba bey 16 2 Yanıtla
