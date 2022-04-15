Diyarbakır'da çöken cami kaçak çıktı, iskele ise yönetmeliğe aykırı - Son Dakika
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Diyarbakır'da çöken cami kaçak çıktı, iskele ise yönetmeliğe aykırı

15.04.2022 14:59

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde inşaatı devam eden Hacı Baki Cami'sinin kubbesinin çökmesi sonucu 1'i ağır 6 çalışan yaralanmıştı.

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde inşaatı devam eden Hacı Baki Cami'sinin kubbesinin çökmesi sonucu 1'i ağır 6 çalışan yaralanmıştı. İddiaya göre, çöken caminin kaçak yapı olduğu ve yönetmeliğe aykırı kalıp kullanımı olduğu yapılan incelemeler sonucu ortaya çıktığı açıklandı.

Olay, 13 Nisan günü sabah saatlerinde Bağlar ilçesi Bağcılar Mahallesi 1144. sokakta inşaatı devam eden Hacı Baki Çelik Camii ve Külliyesinde meydana gelmişti. Edinilen bilgilere göre, beton mikserinin beton boşaltması sonucu basınç nedeniyle caminin kubbesinde çökme meydana geldi. Çökme esnasında 1'i ağır 6 işçi yaralandığı olayla ilgili Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Diyarbakır Şubesi tarafından inceleme yapıldı.

Diyarbakır Şubesi Sekreteri Ejder Akcan, oluşturulan teknik bir heyettin, 14 Nisan'da bölgeye gittiğini, yapı için düzenlenmiş bir inşaat ruhsatı olmadığı gibi, fen ve sanat kurallarına uygun bir şekilde yapılmış mimari ve statik projeler olup olmadığı da belirsiz olduğunu tespit ettiklerini bildirdi. Akcan, "İnşaata kullanılan kalıplar yönetmeliğe aykırı. Yapımı üstlenen inşaat firması tarafından hazırlatılmış mimari ve statik projeler ilgili idare tarafından incelenmeyip denetlenmediği için bu projeler varsa dahi hukuken ve teknik olarak yok hükmündedir. Kaçak olarak inşa edilen yapının proje ve ruhsatının bulunmaması nedeniyle herhangi bir denetleme, işçi sağlığı ve iş güvenliği önleminin de olmadığı anlaşılmaktadır. Yapı kaçak olarak inşa edildiği için çalışan işçilerinin sigortalı olup olmadığı dahi bilinmemektedir. Yapı toplam inşaat alanı 500 metrekareyi geçen yapılarda taşıyıcı kalıp iskelesi olarak ahşap malzemenin kullanımı yasak olmasına rağmen yaptığımız tespitler sonucunda çöken kalıbın yönetmeliğe aykırı olduğu tespit edilmiştir" dedi.

"2021'de uyarılmış"

Söz konusu şahıs arazisi üzerine kurulan ve çöken Hacı Baki Çelik Camii ve Külliye'nin iddiaya göre, Bağlar Belediyesi tarafından 2021 yılında encümen kararıyla yapının durdurulması yönünde uyarıların yapıldığını öğrenildi. - DİYARBAKIR

Diyarbakır'da çöken cami kaçak çıktı, iskele ise yönetmeliğe aykırı
Diyarbakır'da çöken cami kaçak çıktı, iskele ise yönetmeliğe aykırı
Diyarbakır'da çöken cami kaçak çıktı, iskele ise yönetmeliğe aykırı

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Diyarbakır'da inşaat iskelesi çöktü: 1'i ağır, 6 yaralı (2) Diyarbakır'da inşaat iskelesi çöktü: 1'i ağır, 6 yaralı (2) DİYARBAKIR'DA İNŞAAT İSKELESİ ÇÖKTÜ: 1'İ AĞIR 6 YARALI DİYARBAKIR'DA İNŞAAT İSKELESİ ÇÖKTÜ: 1'İ AĞIR 6 YARALI

3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Diyarbakır'da çöken cami kaçak çıktı, iskele ise yönetmeliğe aykırı - Son Dakika


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