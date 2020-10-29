Diyarbakır'da Cumhuriyet'in 97. yıl dönümü konseri - Son Dakika

Diyarbakır'da Cumhuriyet'in 97. yıl dönümü konseri

29.10.2020 21:07
Diyarbakır'da Cumhuriyet'in 97. yıl dönümü konseri, System.String[]

Diyarbakır merkez Kayapınar Belediyesi Korosu, Cumhuriyet'in 97. yılı dolayısıyla vatandaşların sosyal medya üzerinden izleyebileceği konser düzenlerken, konserde Azerbaycan'a destek mesajı verildi.

Diyarbakır merkez Kayapınar Belediyesi Korosu, Cumhuriyet'in 97. yılı dolayısıyla vatandaşların sosyal medya üzerinden izleyebileceği konser düzenlerken, konserde Azerbaycan'a destek mesajı verildi.

Diyarbakır merkez Kayapınar ilçe Belediyesi Korosu Cumhuriyet'in 97. yıl coşkusunu pandemi tedbirlerine uygun olarak vatandaşların sosyal medya üzerinden izleyebileceği konser düzenledi. Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün sevdiği eserleri sosyal medya kullanıcıları için seslendiren Kayapınar Belediyesi Korosu programın sonunda Çırpınırdı Karadeniz adlı eserle Azerbaycan'a destek mesajı verdi.

"Cumhuriyetimizi kuruluşunu İlk günkü heyecanla yaşıyoruz"

İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkanı Ünal Koç, Cumhuriyetin 97. yıl dönümünü pandemi tedbirlerine uygun olarak ilk günkü heyecanla yaşadıklarını ifade ederek, "Cumhuriyetin; 215 kilogram ağırlığındaki top mermilerini sırtlayan Seyit Onbaşı'nın inancını, 'Sağ kolumu kaybettim ama sol kolum var' diyen Mehmet Çavuş'un mücadelesini, 'Minareden ezan sesi kesilecekse, camilerin kandilleri sönecekse, sütüm sana haram olsun' diyen analarımızın fedakarlıklarını temsil ediyor. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün sevdiği eserleri seslendiren Kayapınar Korosuna ve çalışmalarda emeği geçenlere teşekkür ederim" diye konuştu.

Yapılan konuşmanın ardından konser 'Çırpınırdı Karadeniz' adlı eserle Azerbaycan'a destek mesajı verilmesiyle son buldu. - DİYARBAKIR

Diyarbakır'da Cumhuriyet'in 97. yıl dönümü konseri
Diyarbakır'da Cumhuriyet'in 97. yıl dönümü konseri
Diyarbakır'da Cumhuriyet'in 97. yıl dönümü konseri
Diyarbakır'da Cumhuriyet'in 97. yıl dönümü konseri
Diyarbakır'da Cumhuriyet'in 97. yıl dönümü konseri

Cumhuriyet, Diyarbakır, Kayapınar, Konser, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Diyarbakır'da Cumhuriyet'in 97. yıl dönümü konseri - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Donald Trump'ın kampanya hesabı hacklendi, 2,3 milyon dolar çalındı "Ronaldo'yu asla geri çevirmem" sözüyle gündem olan G.Saray'ın eski yengesi isyan etti: Elinizi vicdanınıza koyun Ünlü oyuncu Erkan Petekkaya'nın annesi 69 yaşında hayatını kaybetti İnsanlık dışı ceza! Endonezya'da bir aile, kızlarıyla izinsiz aynı evde kalan genci bacaklarından astı Fransa'daki saldırı Müslümanlara nefret kusan siyasetçilere bahane oldu: İslamiyet'i topraklarımızdan silip atın Cinsel istismara uğrayan 14 yaşındaki çocuk, doğum yaptı Muharrem İnce, partisi CHP'ye yüklendi: Her gün yeni bir skandal duyuyoruz Irmak Ünal koronaya yakalandığını açıkladı, herkes videodaki derin dekolteye takıldı
İstanbul'da Atatürk hologramlı Cumhuriyet Bayramı kutlaması nefes kesti İstanbul'da Atatürk hologramlı Cumhuriyet Bayramı kutlaması nefes kesti         
21:04
Erdoğan'dan Putin'e Dağlık Karabağ teklifi: Bu sorunu Türkiye ve Rusya'nın kuracağı müzakere masasında çözelim Erdoğan'dan Putin'e Dağlık Karabağ teklifi: Bu sorunu Türkiye ve Rusya'nın kuracağı müzakere masasında çözelim         
20:27
Ekranlara iddialı giriş yapan Şeref Sözü dizisi, 4. bölümde final yapıyor Ekranlara iddialı giriş yapan Şeref Sözü dizisi, 4. bölümde final yapıyor         
20:00
Ülkede infial yaratan olay! Küçük kız, cinsel istismara uğradıktan sonra öldürüldü Ülkede infial yaratan olay! Küçük kız, cinsel istismara uğradıktan sonra öldürüldü         
19:35
Son Dakika: Türkiye'de 29 Ekim günü koronavirüs nedeniyle 72 kişi vefat etti, 2319 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 29 Ekim günü koronavirüs nedeniyle 72 kişi vefat etti, 2319 yeni vaka tespit edildi         
19:00
Macron'un İslam'ı hedef alan sözlerine bir tepki de Yunanistan'dan geldi: Saldırgan ve hakaret edici Macron'un İslam'ı hedef alan sözlerine bir tepki de Yunanistan'dan geldi: Saldırgan ve hakaret edici         
18:37
ABD'li model Kendall Jenner, bikinili pozlarını paylaştı ABD'li model Kendall Jenner, bikinili pozlarını paylaştı         
18:03
Yağmur sonrası görsel şölen! Konyaaltı Sahili'nde oluşan ışık hüzmesini görenler telefonlarına sarıldı Yağmur sonrası görsel şölen! Konyaaltı Sahili'nde oluşan ışık hüzmesini görenler telefonlarına sarıldı         
17:17
Slovakyalı şirket, üç dakika içerisinde otomobilden uçağa dönüşen araç geliştirdi Slovakyalı şirket, üç dakika içerisinde otomobilden uçağa dönüşen araç geliştirdi         
16:47
Kanada'nın silah ambargosu sonrası SİHA'lar için harekete mi geçildi? Bayraktar'dan dikkat çeken paylaşım Kanada'nın silah ambargosu sonrası SİHA'lar için harekete mi geçildi? Bayraktar'dan dikkat çeken paylaşım         
15:39
Ünlü oyuncu Melisa Döngel, arkadaşlarıyla gittiği kafeye alınmayınca olay çıkardı: Sizi bitireceğim Ünlü oyuncu Melisa Döngel, arkadaşlarıyla gittiği kafeye alınmayınca olay çıkardı: Sizi bitireceğim         
15:03
İlçeyi yasa boğan ölümler! Üç kardeş, 54 gün içinde koronavirüsten hayatını kaybetti İlçeyi yasa boğan ölümler! Üç kardeş, 54 gün içinde koronavirüsten hayatını kaybetti         
13:45
14 yaşındaki öğrenci, koronavirüse karşı savaşabilecek molekül keşfetti 14 yaşındaki öğrenci, koronavirüse karşı savaşabilecek molekül keşfetti         
13:18
Bakan Koca duyurdu: Düzce'de vaka artışı yüzde 99 seviyesine ulaştı Bakan Koca duyurdu: Düzce'de vaka artışı yüzde 99 seviyesine ulaştı         
12:02
5 erkek öğrenciye cinsel istismarla suçlanan ücretli öğretmene 52 yıl 5 ay hapis 5 erkek öğrenciye cinsel istismarla suçlanan ücretli öğretmene 52 yıl 5 ay hapis         
11:53
Vaka sayısının yüzde 84 arttığı Bursa'da sokağa çıkma yasağı gelecek mi? Vali Bilim Kurulu'nu işaret etti Vaka sayısının yüzde 84 arttığı Bursa'da sokağa çıkma yasağı gelecek mi? Vali Bilim Kurulu'nu işaret etti         
11:23
Oktay Kaynarca ve Necati Şaşmaz, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde yeniden bir araya gelecek Oktay Kaynarca ve Necati Şaşmaz, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde yeniden bir araya gelecek         
00:03
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.10.2020 21:17:43. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Diyarbakır'da Cumhuriyet'in 97. yıl dönümü konseri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei