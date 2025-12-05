Damat katliamı! Kayınpederi ve kayınbiraderini silahla öldürdü

Diyarbakır'ın Ergani ilçesine bağlı Canveren köyünde vahşet yaşandı. Edinilen bilgilere göre M.K., kayınbabası M.C.T. ve kayınbiraderi M.T. ile henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı bir süre tartıştı.

KAYINPEDERİNİ VE KAYINBİRADERİNİ KATLETTİ

Tartışmanın büyümesi üzerine M.K., yanında getirdiği silahla M.C.T. ve M.T.'ye ateş açtı. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olayda yaralanan M.C.T. ve M.T., ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı. Baba ve oğul, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

DAMAT DAHİL 6 KİŞİYE GÖZALTI

Kısa sürede olay yerine gelen jandarma asayiş ekipleri bölgede çalışma gerçekleştirdi. Yapılan incelemelerin arından damat M.K. yakalandı. Jandarma ekipleri olaya karıştığı belirlenen 5 kişiyi daha operasyonlarla gözaltına aldı. Gözaltına alınan 6 kişinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.