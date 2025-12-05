Damat katliamı! Kayınpederi ve kayınbiraderini silahla öldürdü - Son Dakika
Hukuk

Damat katliamı! Kayınpederi ve kayınbiraderini silahla öldürdü

Haberin Videosunu İzleyin
Damat katliamı! Kayınpederi ve kayınbiraderini silahla öldürdü
05.12.2025 11:08  Güncelleme: 11:27
Damat katliamı! Kayınpederi ve kayınbiraderini silahla öldürdü
Haber Videosu

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde bir şahıs, tartıştığı kayınpederi ve kayınbiraderini silahla katletti. Jandarma tarafından yapılan operasyonda damat dahil 6 kişi gözaltına alındı.

Diyarbakır'ın Ergani ilçesine bağlı Canveren köyünde vahşet yaşandı. Edinilen bilgilere göre M.K., kayınbabası M.C.T. ve kayınbiraderi M.T. ile henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı bir süre tartıştı.

KAYINPEDERİNİ VE KAYINBİRADERİNİ KATLETTİ

Tartışmanın büyümesi üzerine M.K., yanında getirdiği silahla M.C.T. ve M.T.'ye ateş açtı. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olayda yaralanan M.C.T. ve M.T., ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı. Baba ve oğul, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

DAMAT DAHİL 6 KİŞİYE GÖZALTI

Kısa sürede olay yerine gelen jandarma asayiş ekipleri bölgede çalışma gerçekleştirdi. Yapılan incelemelerin arından damat M.K. yakalandı. Jandarma ekipleri olaya karıştığı belirlenen 5 kişiyi daha operasyonlarla gözaltına aldı. Gözaltına alınan 6 kişinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: İHA

Diyarbakır, Jandarma, Cinayet, 3-sayfa, Ergani, Güncel, Hukuk, Baba, Son Dakika

Son Dakika Hukuk Damat katliamı! Kayınpederi ve kayınbiraderini silahla öldürdü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Yunuss Bayern Yunuss Bayern:
    Cinayet ve intiharların tek sebebi Tayyp 9 14 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
