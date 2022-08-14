Ekipler tarafından sudan çıkarılan Kaçmaz, kaldırıldığı Eğil Devlet Hastanesi 'nde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Alınan bilgiye göre, Eğil Baraj Gölü'ne akşam saatlerinde serinlemek için suya giren Mizgin Kaçmaz (14) bir süre sonra gözden kayboldu.

Alkollü araç kullanırken bir çocuğun ölümüne neden olan kaymakam hukuk müşavirliğine atandı

Kaynak: AA

Diyarbakır, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Diyarbakır'da serinlemek için Eğil Baraj Gölü'ne giren çocuk boğuldu - Son Dakika

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