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Direkte asılı kalan Aydın, ekipler tarafından indirilerek hastaneye sevk edildi. Aydın, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadığı öğrenildi. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA

Diyarbakır, Yenişehir, Aydın, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Çıktığı elektrik direğinde yaşamını yitiren gencin cesedini ekipler indirdi - Son Dakika

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