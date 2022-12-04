Çıktığı elektrik direğinde yaşamını yitiren gencin cesedini ekipler indirdi - Son Dakika
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Çıktığı elektrik direğinde yaşamını yitiren gencin cesedini ekipler indirdi

04.12.2022 23:13

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde yüksek gerilimli elektrik direğine çıkan genç yaşamını yitirdi. Ekipler, asılı kalan gencin cansız bedenini direkten indirdi.

Diyarbakır'da 20'li yaşlarındaki Bekir Aydın, kaçak şekilde inşaat eldiveni takarak yüksek gerilim direğine çıkarak kablo kesmeye çalıştı. Akıma kapılan genç direkte asılı kaldı.

EKİPLER SEVK EDİLDİ

Durumu gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve elektrik şirketi görevlileri geldi.

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SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Direkte asılı kalan Aydın, ekipler tarafından indirilerek hastaneye sevk edildi. Aydın, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadığı öğrenildi. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA
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Diyarbakır, Yenişehir, Aydın, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Çıktığı elektrik direğinde yaşamını yitiren gencin cesedini ekipler indirdi - Son Dakika

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