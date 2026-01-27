Diyarbakır'da Enerji İşçileri Kayıp Direkle Düşme Anı

DİYARBAKIR'da karla kaplı eğimli arazide 2 enerji şirketi çalışanı, sürüklediği elektrik direğiyle birlikte kayarak çalılara çarptı. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Çüngüş ilçesi kırsalında 2 enerji şirketi personeli, onarım için karla kaplı eğimli arazide sürükledikleri elektrik direğinin kaymasıyla dengelerini kaybedip düştü. Direkle birlikte sürüklenen işçiler bir süre sonra çalılara çarptı. İşçilerin yara almadan kurtulduğu o anlar, ekip arkadaşları tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Haber ve Kamera: Gıyasettin TETİK-Seyfettin EKEN/DİYARBAKIR
