Diyarbakır'da Gelecek Partisi Kayapınar 1. Olağan Kongresi yapıldı - Son Dakika

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selim Temurci, Diyarbakır'da partisinin Kayapınar 1. Olağan Kongresi'ne katıldı.

Bir düğün salonunda düzenlenen kongrede konuşan Temurci, 30 yılı aşkın süredir siyasetin içerisinde yer aldığını belirterek, birçok kez geldiği Diyarbakır'da bir kez daha bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Temurci, "Farklılıklar zenginliktir. Çanakkale'de Diyarbakırlı, Halepli, Rizeli koyun koyuna yatıyor. Gelecek Partisi olarak bizim kırmızı çizgimiz, 'Öldürmeyeceksin, insanı seveceksin ve ona değer vereceksin.' Gelecek Partisi kurulduğu ilk günden beri demokrasi, özgürlük ve barış içerisinde kardeşlik dedi.' diye konuştu.

Kongreye, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu da görüntülü bağlanarak, partilileri selamladı.

Tek listeyle gidilen kongrede mevcut Kayapınar İlçe Başkanı Abdulkadir Demir yeniden seçildi.