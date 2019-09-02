Diyarbakır'da "Hayat namazla güzeldir" etkinliği düzenlendi.

Kuran Nesli Platformu tarafından Merkez Sur ilçesindeki Hazreti Süleyman Cami yerleşkesindeki programına ellerinde "namazımı çok seviyorum", "Namaz kılıyorum çünkü rabbimi seviyorum", "Ben namazsız yaşayamam", "namaz kötülüklerden alıkoyar" yazılı pankart taşıyan çocuklar ile aileleri katıldı.

Kuran Nesli Platformu Diyarbakır İl Koordinatörü Nihat Bünül yaptığı konuşmada, amaçlarının topluma namaz bilincini aşılamak olduğunu söyledi.

Beş vakit namazı hakkı ile eda eden bir toplumun huzur bulacağına inandıklarını aktararak, şöyle dedi:

"Genç, ihtiyar, ağabey, abla ve kardeşlerimizle namaz bilincini topluma kazandırmak için evlerde, camilerde, derneklerde seminerler verdik. Elhamdülillah halkın büyük bir teveccühünü aldık. Namazın fuhşiyata engel olacağını Rabbimiz bize bildirmiştir. Eşini, annesini, kardeşini vahşice katleden bu toplumu, ancak hakiki bir iman ve hakkı verilen bir namaz kurtarabilir. Toplumun hastalığı bu iki panzehir ile tedavi edilebilir."

İkra Eğitim-Der Genel Başkanı Murat Arslan ise, Allah'a teşekkür borcu olarak namaz kılınması gerektiğini işaret ederek, "Allah'a hamd olsun ki sahabelerin defnedildiği bu güzel mekanda siz küçük kardeşlerimle Rabbim bizi bir araya getirdi. Allah, ilk cemaatle namaz kılmayı burada nasip etti. Öncelikle niçin namaz kıldığımızı iyi bilmemiz gerekiyor. Bize hediye edilen bir şey karşılığında teşekkürümüzü sunduğumuz gibi Allah'a olan teşekkür borcumuzu da namaz ile gösteririz."

Etkinlik, ilahi ve şiirlerin seslendirilmesinin ardından sona erdi.