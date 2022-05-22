Diyarbakır'da iki grup arasında silahlı kavga: 1 ölü, 4 yaralı

Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre, Çermik ilçesi Tepe Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi üzerinde bir kıraathane de iki grup arasında nedeni öğrenilemeyen çıkan sözlü tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Olayda, Erhan Petekkaya öldü, 4 kişi de yaralandı. 112 Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılara olay yerinde ilk müdahaleleri yapıldıktan sonra kentteki hastanelere sevk edildi. Olay yerinde güvenlik önlemi alan polis olayla ilgili geniş çapta inceleme başlattı.

(Rıdvan Kılıç/İHA)