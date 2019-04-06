Son Dakika Haberleri: Diyarbakır'da Jandarma Parmak İzi İnceleme Timi, 437 Olayı Aydınlattı

Diyarbakır'da Jandarma Parmak İzi İnceleme Timi, 437 Olayı Aydınlattı

8 dakika önce

DİYARBAKIR İl Jandarma Komutanlığı Parmak İzi İnceleme Timi, faaliyete başladığı 2017 yılından bu yana meydana gelen 437 faili meçhul olayı aydınlattı.

Diyarbakır'da Jandarma Parmak İzi İnceleme Timi, 437 Olayı Aydınlattı, System.String[]
DİYARBAKIR İl Jandarma Komutanlığı Parmak İzi İnceleme Timi, faaliyete başladığı 2017 yılından bu yana meydana gelen 437 faili meçhul olayı aydınlattı.

Jandarma Genel Komutanlığı, sosyal medya hesabında, Diyarbakır'da jandarma parmak izi inceleme timi tarafından aydınlatılan olayların bilançosu açıklandı. Açıklamada, timin, faaliyete başladığı 2017 yılından itibaren meydana gelen 175'i terör olmak üzere, toplam 437 faili meçhul olayı aydınlatarak 601 şüphelinin tespit edilmesine katkıda bulunduğu belirtildi.

- Diyarbakır

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 04:01 Kaynak: DHA

Jandarma, Diyarbakır, Güncel
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