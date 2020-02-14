Diyarbakır'da kar esareti sürüyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Diyarbakır'da kar esareti sürüyor - Son Dakika

Diyarbakır'da kar esareti sürüyor

6 saat önce

Diyarbakır'da önceki gün akşam saatlerinden itibaren başlayan kar yağışı, yerini dondurucu soğuklara bıraktı.

Diyarbakır'da kar esareti sürüyor, System.String[]

Diyarbakır'da önceki gün akşam saatlerinden itibaren başlayan kar yağışı, yerini dondurucu soğuklara bıraktı. Don ve buzlanma nedeniyle eğitim öğretime bir gün aranın verildiği kentte oluşan sis sonucu uçak seferlerinde rötarlar oluştu.


Diyarbakır ve çevresinde yaklaşık 4 yıl aradan sonra etkili olan kar yağışı esarete dönüştü. Yoğun kar yağışının ardından don ve buzlanma nedeni ile eğitim öğretime iki gün ara verildi. Yoğun yağış nedeni ile birçok köy yolu ulaşıma kapanırken, sabah saatlerinde oluşan sis uçak seferlerini de etkiledi. Diyarbakır'dan İstanbul, Ankara ve İzmir seferlerini yapacak olan uçaklar, yoğun sis nedeni ile rötar yaptı. Sis nedeni ile görüş mesafesinin 50 metreye kadar düştüğü kentte sürücüler de araç ışıklarını yakıp hızlarını düşürerek ilerledi.


Kar kenti beyaza bürüdü, kartpostallık görüntüler ortaya çıktı


Öte yandan yoğun kar yağışı ile birlikte kent beyaz örtüyle kaplandı. Uzun bir aradan sonra yağan kar yağışı UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesinde yer alan Hevsel Bahçeleri, Millet Bahçesi ve surlarda kartpostallık görüntüler ortaya çıkardı. Sisin çöktüğü tarihi kent, görenleri kendine hayran bıraktı. - DİYARBAKIR

Diyarbakır, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 11:15 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

26 ilde eğitime kar engeli! İşte okulların tatil edildi kentler
Bahçelievler Belediye Başkanı: Binanın çökme nedeni kolon demirlerinin satılmak üzere alınması Son dakika: Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır: Binanın yarın yıkılması planlanıyordu, bugün bir şekilde yan yattı Son dakika: Bahçelievler'de çöken 7 katlı binanın 2 katının kaçak olduğu ortaya çıktı

Son Dakika Haberleri
17:23 Jim Carrey'nin kadın gazeteciye verdiği skandal yanıt, akıllara Can Yaman'ı getirdi
17:11 Hazer Amani'nin yeni açtığı mekanda, herkes ünlü şefe Sıla'yı soruyor
17:03 Cem Yılmaz, Müslüm Gürses'in Yıkıla Yıkıla şarkısını paylaştı
15:46 Sibel Arna, orta parmak hareketi yaparak 14 Şubat'a tepki gösterdi
14:56 Sanatçı Salkım'ın doğup büyüdüğü ev yıkıldı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.02.2020 17:44:36. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Diyarbakır'da kar esareti sürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]