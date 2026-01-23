Diyarbakır'da Kar Yağışı Hayatı Olumsuz Etkiledi - Son Dakika
Diyarbakır'da Kar Yağışı Hayatı Olumsuz Etkiledi

Diyarbakır'da Kar Yağışı Hayatı Olumsuz Etkiledi
23.01.2026 10:50
Diyarbakır'da etkili olan kar yağışı, trafik ve hava seferlerini aksattı.

DİYARBAKIR'da dün akşam saatlerinde başlayan ve etkisini sürdüren kar yağışı, yaşamı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle bazı uçak seferleri iptal edilirken, trafikte de aksamalar yaşandı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarısının ardından kentte akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, bugün de aralıklarla etkisini sürdürdü. Biriken kar nedeniyle bazı noktalarda trafik zaman zaman durma noktasına geldi. Gece saatlerinde bazı sürücüler yollarda kaldı. Yağışla birlikte karın biriktiği bölgelerde sürücüler düşük hızda ilerlerken, bazı araçların zaman zaman güçlükle seyrettiği görüldü. Diyarbakır Havalimanı'nda da bazı uçak seferleri iptal edildi.

YOĞUN KAR YAĞIŞI UYARISI

Öte yandan Meteoroloji 15'inci Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada bölge genelinde havanın çok bulutlu ve kar yağışlı olacağı, Şanlıurfa ve çevresinde yağışların öğle saatlerine, bölgenin diğer illerinde ise akşam saatlerine kadar etkili olmasının beklendiği belirtildi. Açıklamada, Diyarbakır ve Batman'ın kuzey kesimleri ile Siirt ve Şırnak çevrelerinde yağışların yer yer yoğun kar şeklinde görülebileceği kaydedildi.

