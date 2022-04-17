Diyarbakır'da kavşakta kontrolü kaybedilen otomobil takla attı - Son Dakika

Diyarbakır'da kavşakta kontrolü kaybedilen otomobil takla atarak ters yattı. Ölen ya da yaralanan olmazken, araçta maddi hasar oluştu.

Olay, Kayapınar ilçesi Abdulkadir Aksu Caddesi üzerinde meydan geldi. İddiaya göre, 21 BT 510 plakalı otomobil sürücüsü kavşağa kontrolsüz girerek direksiyon hakimiyetini kaybederek takla attı. Otomobilde bulunan iki kişi yara almadan çıktı. Araçta maddi hasar meydana geldi. - DİYARBAKIR