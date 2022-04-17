Diyarbakır'da kavşakta kontrolü kaybedilen otomobil takla attı - Son Dakika
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Diyarbakır'da kavşakta kontrolü kaybedilen otomobil takla attı

17.04.2022 23:30
Diyarbakır'da kavşakta kontrolü kaybedilen otomobil takla attı

Diyarbakır'da kavşakta kontrolü kaybedilen otomobil takla atarak ters yattı.

Diyarbakır'da kavşakta kontrolü kaybedilen otomobil takla atarak ters yattı. Ölen ya da yaralanan olmazken, araçta maddi hasar oluştu.

Olay, Kayapınar ilçesi Abdulkadir Aksu Caddesi üzerinde meydan geldi. İddiaya göre, 21 BT 510 plakalı otomobil sürücüsü kavşağa kontrolsüz girerek direksiyon hakimiyetini kaybederek takla attı. Otomobilde bulunan iki kişi yara almadan çıktı. Araçta maddi hasar meydana geldi. - DİYARBAKIR

Diyarbakır'da kavşakta kontrolü kaybedilen otomobil takla attı
Diyarbakır'da kavşakta kontrolü kaybedilen otomobil takla attı
Diyarbakır'da kavşakta kontrolü kaybedilen otomobil takla attı

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Diyarbakır, Otomobil, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Diyarbakır'da kavşakta kontrolü kaybedilen otomobil takla attı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Diyarbakır'da kavşakta kontrolü kaybedilen otomobil takla attı - Son Dakika
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