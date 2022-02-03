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Diyarbakır'da "Kelamdan Kaleme Hüsn-ü Hat Sergisi" açıldı - Son Dakika

Diyarbakır'da "Kelamdan Kaleme Hüsn-ü Hat Sergisi" açıldı

03.02.2022 13:20
Diyarbakır'da "Kelamdan Kaleme Hüsn-ü Hat Sergisi" açıldı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesince "Kelamdan Kaleme Hüsn-ü Hat Sergisi"nin açılışı yapıldı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesince "Kelamdan Kaleme Hüsn-ü Hat Sergisi"nin açılışı yapıldı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, tarihi Ulu Cami yerleşkesi içinde bulunan Mesudiye Medresesinde düzenlenen serginin açılışı Vali Yardımcısı Ömer Coşkun, Sur Kaymakamı Abdullah Çiftçi, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Ali Çelik, sanatçı Didem Gökhan tarafından yapıldı.

Semazen gösterisinin ardından açılış konuşmasını yapan Çelik, unutulmaya yüz tutmuş hat geleneğini yaşatmak için etkinliği gerçekleştirdiklerini söyledi.

Didem Gökhan ise kalbinden geçenleri eserlerine aktardığını belirtti.

Deri ve farklı kağıt türleri üzerine yapılan eserlerden oluşan sergiye herkesi davet eden Gökhan, "Hat sanatında genellikle soğuk bir hava olur ama merak ve bakış açımı katarak hat sanatına farklı bir dokunuş yapmak istedim." dedi.

Gökhan'ın 40 eserinin sanatseverlerin beğenisine sunulan sergi, 9 Şubat'a kadar açık kalacak.

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Abdullah Çiftçi, Diyarbakır, Cami, Sur, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Diyarbakır'da 'Kelamdan Kaleme Hüsn-ü Hat Sergisi' açıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Diyarbakır'da "Kelamdan Kaleme Hüsn-ü Hat Sergisi" açıldı - Son Dakika
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