Diyarbakır'da 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı - Son Dakika
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Diyarbakır'da 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

12.05.2022 12:11
Diyarbakır'da 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Diyarbakır'da hakkında 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Diyarbakır'da hakkında 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl ve Ergani İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin arananların yakalanmasına yönelik çalışmaları sürüyor.

Bu kapsamda "uyuşturucu ticareti yapmak veya sağlamak" suçundan 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.B'nin Ergani'de olduğu bilgisi üzerine çalışma başlatıldı.

M.B. düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Hükümlü, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Diyarbakır'da 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
Diyarbakır'da 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

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Isparta'da kesinleşmiş 15 yılı aşkın hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı Isparta'da kesinleşmiş 15 yılı aşkın hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Diyarbakır'da 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Diyarbakır'da 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı - Son Dakika
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