Diyarbakır'da 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı - Son Dakika

Diyarbakır'da hakkında 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl ve Ergani İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin arananların yakalanmasına yönelik çalışmaları sürüyor.

Bu kapsamda "uyuşturucu ticareti yapmak veya sağlamak" suçundan 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.B'nin Ergani'de olduğu bilgisi üzerine çalışma başlatıldı.

M.B. düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Hükümlü, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.