Diyarbakır'da Kudüs İçin Protesto - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Diyarbakır'da Kudüs İçin Protesto

Diyarbakır\'da Kudüs İçin Protesto
16.01.2026 16:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyarbakır'da vatandaşlar, Kudüs ve Gazze'deki İsrail saldırılarını protesto etmek için toplandı.

Diyarbakır'da "Dünya Kudüs Haftası" kapsamında bir araya gelen vatandaşlar, İsrail'in Kudüs ve Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etti.

Merkez Sur ilçesi Ulu Cami önünde Alimler ve Medreseler Birliği (İttihad-ul Ulema) ve Özgür Kudüs Platformunca düzenlenen etkinlikte, ellerinde Filistin bayrakları taşıyan grup, tekbir getirdi, İsrail karşıtı sloganlar attı.

İttihad-ul Ulema üyesi Nazım Şimşek, burada yaptığı açıklamada, bugün sadece bir şehri anmak için değil, ümmetin yaralı vicdanını, insanlığın ortak sorumluluğunu ve İslam'ın mukaddes emanetini hatırlamak için toplandıklarını söyledi.

Kudüs'ün sıradan bir şehir olmadığının altını çizen Şimşek, 3 semavi din için kutsal olan şehrin insanlığın ortak mirası olduğunu vurguladı.

Şimşek, şunları kaydetti:

"Kudüs, Müslümanların ilk kıblesidir. Mescid-i Aksa'nın evidir. Bu kıbleye dokunan el, ümmetin kalbine dokunmuş olur. Bugün kıbleye dokunulmuştur; ümmetin kalbi kan ağlamaktadır. Bugün Kudüs işgal altındadır. Bu işgal, geçici bir güvenlik uygulaması da değil, sistematik, planlı ve ideolojik bir yayılmacılığın sonucudur. Filistin topraklarında yaşananlar, kendiliğinden gelişen acımasız saldırganlıklar değildir. Bunlar, siyonist ideolojiyle beslenen, katil İsrail'in yıllardır sürdürdüğü siyonist yayılmacı anlayışın ve işgalci politikaların sonucudur.

Gazze, uzun süredir açık bir abluka altında, karadan, havadan ve denizden kuşatılmış, bir halkın hayatta kalma mücadelesidir. Gazze, bugün dünyanın en büyük açık hava hapishanelerinden biridir. Gazze'de yaşanan her acı, Kudüs'te her kuşatma halkası aynı zihniyetin ürünüdür. Bu nedenle Kudüs'ü savunmak, Gazze'yi görmeden mümkün değildir."

Kudüs'ün sadece Filistinlilerin değil, insanlığın meselesi olduğunu belirten Şimşek, "Buradan açık ve net bir çağrımız vardır: İsrail'in işgal politikaları artık görmezden gelinemez. Siyonist yayılmacılık, bölgesel değil, insani bir tehdit haline gelmiştir. Kudüs ve Gazze bu hafta vesilesiyle değil, sürekli gündemde tutulmalıdır." şeklinde konuştu.

Grup, okunan duanın ardından dağıldı.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Diyarbakır, Orta Doğu, İsrail, Güncel, Dünya, Gazze, Kudüs, Son Dakika

Son Dakika Güncel Diyarbakır'da Kudüs İçin Protesto - Son Dakika

Kan donduran cinayette sır perdesi kalktı Katil arkadaşı çıktı Kan donduran cinayette sır perdesi kalktı! Katil arkadaşı çıktı
Asamoah Gyan’dan Osimhen için çarpıcı transfer sözleri Asamoah Gyan'dan Osimhen için çarpıcı transfer sözleri
Vicdansız adamın yaban tavşanına yaptıklarına tepki yağdı Vicdansız adamın yaban tavşanına yaptıklarına tepki yağdı
Oyuna girdi, 2 dakika sonra gol attı Konyaspor, Bodrum FK engelini yeni transferiyle aştı Oyuna girdi, 2 dakika sonra gol attı! Konyaspor, Bodrum FK engelini yeni transferiyle aştı
Beşiktaş’ta Abraham için tarihi takas teklifi Beşiktaş'ta Abraham için tarihi takas teklifi
Hollanda’nın Utrecht kentinde meydana gelen patlama yangına yol açtı Hollanda'nın Utrecht kentinde meydana gelen patlama yangına yol açtı

17:35
Süper Lig devinin yaptığı anlaşma Amedspor taraftarlarını kızdırdı
Süper Lig devinin yaptığı anlaşma Amedspor taraftarlarını kızdırdı
17:28
MHP’li başkanın emekliler için sarf ettiği sözler Bahçeli’yi kızdıracak
MHP'li başkanın emekliler için sarf ettiği sözler Bahçeli'yi kızdıracak
17:05
CHP lideri Özel’den emeklileri heyecanlandıran sözler: Haftaya çok güzel bir şey olacak
CHP lideri Özel'den emeklileri heyecanlandıran sözler: Haftaya çok güzel bir şey olacak
16:52
Polis eşi tarafından darbedildiği iddiasıyla şikayetçi oldu
Polis eşi tarafından darbedildiği iddiasıyla şikayetçi oldu
16:39
AK Parti İl Başkanı Özdemir: İBB, mezarlıkları imara açtı
AK Parti İl Başkanı Özdemir: İBB, mezarlıkları imara açtı
16:28
Oyuncu Ufuk Özkan’ın kardeşi üzücü haberi verdi
Oyuncu Ufuk Özkan'ın kardeşi üzücü haberi verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.01.2026 17:52:58. #7.11#
SON DAKİKA: Diyarbakır'da Kudüs İçin Protesto - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.